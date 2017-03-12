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Поклонники волнуются за здоровье солистки ВИА Гры Эрики Герцег

Сегодня, 00:29
Фанаты популярного коллектива считают, что певица Эрика Герцег скрывает истинную причину своей худобы.

Поклонники волнуются за здоровье солистки ВИА Гры Эрики Герцег
Поклонники нынешнего состава коллектива ВИА Гра знают, что когда-то вес, пожалуй, самой яркой солистки Эрики Герцег составлял на 35 килограмм больше, чем сейчас. Усердные тренировки, диета, и, конечно, напряженный гастрольный график избавили звезду от лишнего веса. Но многим кажется, что часть этого веса была вовсе не лишней.

Поклонники волнуются за здоровье солистки ВИА Гры Эрики Герцег


Поклонники волнуются за здоровье солистки ВИА Гры Эрики Герцег


Поклонники волнуются за здоровье солистки ВИА Гры Эрики Герцег


Споры подписчиков блога певицы по поводу её возможной анорексии начались давно, и разгорелись с новой силой после публикации свежего фото.

Поклонники волнуются за здоровье солистки ВИА Гры Эрики Герцег


Одни вновь посчитали, что Эрика слишком худая и не выглядит здоровой, другие же нашли формы исполнительницы достойными абсолютного восхищения.

Поклонники волнуются за здоровье солистки ВИА Гры Эрики Герцег


Поклонники волнуются за здоровье солистки ВИА Гры Эрики Герцег

← Ольга Орлова опубликовала фото Жанны ...

Ключевые слова: Эрика Герцег, ВИА Гра

Количество просмотров: 4 147
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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