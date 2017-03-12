Поклонники волнуются за здоровье солистки ВИА Гры Эрики Герцег

Поклонники нынешнего состава коллектива ВИА Гра знают, что когда-то вес, пожалуй, самой яркой солистки Эрики Герцег составлял на 35 килограмм больше, чем сейчас. Усердные тренировки, диета, и, конечно, напряженный гастрольный график избавили звезду от лишнего веса. Но многим кажется, что часть этого веса была вовсе не лишней.Споры подписчиков блога певицы по поводу её возможной анорексии начались давно, и разгорелись с новой силой после публикации свежего фото.Одни вновь посчитали, что Эрика слишком худая и не выглядит здоровой, другие же нашли формы исполнительницы достойными абсолютного восхищения.