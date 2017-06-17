Ева Лонгория взялась за свой внешний вид

На днях звезду заметили в Ванкувере во время прогулки. Актриса казалось счастливой и спокойной, ее фигура выглядела просто потрясающе в обтягивающей кофте и свободных брюках.Стоит напомнить, что весной этого года папарацци удалось заснять Еву во время отпуска с супругом. Тогда в Сеть попали фотографии, на которых можно было заметить, что Лонгория заметно прибавила в весе.Теперь же звезда занялась спортивными нагрузками и восхищает цветущим видом.