Ева Лонгория взялась за свой внешний вид

На днях звезду заметили в Ванкувере во время прогулки. Актриса казалось счастливой и спокойной, ее фигура выглядела просто потрясающе в обтягивающей кофте и свободных брюках.
Стоит напомнить, что весной этого года папарацци удалось заснять Еву во время отпуска с супругом. Тогда в Сеть попали фотографии, на которых можно было заметить, что Лонгория заметно прибавила в весе.
Теперь же звезда занялась спортивными нагрузками и восхищает цветущим видом.
Ключевые слова: Ева Лонгория
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Legion-media.ru
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