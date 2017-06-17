Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ева Лонгория взялась за свой внешний вид

Сегодня, 17:44
Судя по всему, знаменитая актриса Ева Лонгория наконец-то взяла себя в руки и поставила цель - вернуть прежние формы.

Ева Лонгория взялась за свой внешний вид
На днях звезду заметили в Ванкувере во время прогулки. Актриса казалось счастливой и спокойной, ее фигура выглядела просто потрясающе в обтягивающей кофте и свободных брюках.

Ева Лонгория взялась за свой внешний вид


Стоит напомнить, что весной этого года папарацци удалось заснять Еву во время отпуска с супругом. Тогда в Сеть попали фотографии, на которых можно было заметить, что Лонгория заметно прибавила в весе.

Теперь же звезда занялась спортивными нагрузками и восхищает цветущим видом.

← Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта отп... Райан Гослинг не против продолжить со... →

Ключевые слова: Ева Лонгория

Количество просмотров: 4 238
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ева Лонгория поразила сеть снимком в бикини на морозе
Ева Лонгория показала фантастическую фигуру в купальнике и лицо без капли макияжа
Ева Лонгория стала дизайнером
Ева Лонгория показала как выглядит между съемками
Самое популярное за неделю
Комментарии



Райан Гослинг не против продолжить сотрудничество с Эммой Стоун Западные СМИ сообщают о том, что знаменитый актер Райан Гослинг с другом Кеннетом Као решил открыть продюсерскую компанию Arcana.
Ева Лонгория взялась за свой внешний вид Судя по всему, знаменитая актриса Ева Лонгория наконец-то взяла себя в руки и поставила цель - вернуть прежние формы.
Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта отправились за покупками одни Вроде как только недавно наследники голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта были маленькими детьми.
Шарлиз Терон сходила на свидание с новым избранником Совсем недавно СМИ сообщали о том, что знаменитая актриса Шарлиз Терон встречается с бывшим мужем актрисы Гвинет Пэлтроу Крисом Мартином.
У Дрейка появилась новая подружка Популярный певец Дрейк славится своей любовью к представительницам прекрасной половины человечества.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.