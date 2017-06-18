Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Катя Гордон показала свой живот после кесарева сечения

Вчера, 22:12
Известная бизнесвумен, певица и композитор Катя Гордон нисколько не стесняется своего тела и не имеет комплексов.

Катя Гордон показала свой живот после кесарева сечения
На днях она это доказала, опубликовав в своем микроблоге снимок, на котором отчетливо виден шрам, оставшийся после кесарева сечения в феврале.

Стоит заметить, что Катя не прибегла ни к какому фотошопу и показала все, как есть.

Катя Гордон показала свой живот после кесарева сечения


«Я умею делать талию уже в программках и ретушировать шрамы. Но есть как есть, - поведала Гордон подписчикам. - Этот шрам - жизнь моего второго сына и моя. Но время объявить поиск хирурга, который его перешьет и сделает аккуратнее. И отдельный привет Ирине - массажисту, который помог привести мне туловище в фигуру».

Смелость Кати просто поражает, ведь она показывает свой дефект миллионам фанатов, которые следят за ее жизнью.

← Мила Кунис и Эштон Кутчер рассказали, ... Рустам Солнцев раскритиковал Алексея ... →

Ключевые слова: Катя Гордон

Количество просмотров: 42 705
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Катя Гордон удивила новой стрижкой
Катя Гордон поведала о причинах расставания с отцом второго ребенка
Алла Довлатова восстанавливается после кесарева сечения
Катя Гордон поведала о мистике, произошедшей с ней во время нахождения в больнице
Самое популярное за неделю
Комментарии



Рустам Солнцев раскритиковал Алексея Панина В последнее время главной темой, обсуждаемой в Интернете стал секс-скандал с участием актера Алексея Панина.
Катя Гордон показала свой живот после кесарева сечения Известная бизнесвумен, певица и композитор Катя Гордон нисколько не стесняется своего тела и не имеет комплексов.
Мила Кунис и Эштон Кутчер рассказали, почему их выбрал пал на имя Дмитрий для сына На днях знаменитый актер Эштон Кутчер посетил передачу Райана Сикреста в качестве гостя и ответил на вопросы ведущего.
Алсу вышла из декретного отпуска В августе 2016 года известная певица Алсу подарила своему супругу третьего ребенка.
Егор Крид не исключает свадьбы с Ольгой Серябкиной Популярный певец Егор Крид не любит афишировать свою личную жизнь, поклонникам неизвестно свободно ли сердце 22-летнего парня.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.