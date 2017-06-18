Катя Гордон показала свой живот после кесарева сечения

Стоит заметить, что Катя не прибегла ни к какому фотошопу и показала все, как есть.
«Я умею делать талию уже в программках и ретушировать шрамы. Но есть как есть, - поведала Гордон подписчикам. - Этот шрам - жизнь моего второго сына и моя. Но время объявить поиск хирурга, который его перешьет и сделает аккуратнее. И отдельный привет Ирине - массажисту, который помог привести мне туловище в фигуру».
Смелость Кати просто поражает, ведь она показывает свой дефект миллионам фанатов, которые следят за ее жизнью.