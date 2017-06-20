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Беременная Рита Дакота показала изменившуюся фигуру в бикини

Сегодня, 11:48
Совсем скоро у популярных певцов и выпускников "Фабрики звезд" Риты Дакоты и Влада Соколовского родится первый ребенок.

Беременная Рита Дакота показала изменившуюся фигуру в бикини
Даже будучи в интересном положении, Рита продолжает вести тот же образ жизни, что и до беременности. Супруги часто становятся гостями светских вечеринок, отправляются в жаркие страны.

На днях Рита опубликовала в своем микроблоге фотографию из Черногории, на котором она позирует в купальнике, демонстрируя изменившуюся фигуру.

Беременная Рита Дакота показала изменившуюся фигуру в бикини


«Последний черногорский денёчек у нас. Но я совсем не грущу, потому, что любимая работа с её миллионом проектов терпеливо ждёт, пока я ловлю последние солнечные лучи этого июня. С завтрашнего дня в бой. Во‑первых, хочу сказать, что 23-го увидимся с вами в Парке Горького, буду петь в честь выпускников и долгожданной свободы. Во‑вторых, наш бабский клуб про похудашечки, идеальную форму и девчачьи радости», — написала под снимком Дакота.

Беременная Рита Дакота показала изменившуюся фигуру в бикини


Стоит отметить, что свадьба артистов состоялась в 2015 году, а знакомы они уже более 10 лет.

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Ключевые слова: Влад Соколовский, Рита Дакота

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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