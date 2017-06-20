Беременная Рита Дакота показала изменившуюся фигуру в бикини

Даже будучи в интересном положении, Рита продолжает вести тот же образ жизни, что и до беременности. Супруги часто становятся гостями светских вечеринок, отправляются в жаркие страны.На днях Рита опубликовала в своем микроблоге фотографию из Черногории, на котором она позирует в купальнике, демонстрируя изменившуюся фигуру.«Последний черногорский денёчек у нас. Но я совсем не грущу, потому, что любимая работа с её миллионом проектов терпеливо ждёт, пока я ловлю последние солнечные лучи этого июня. С завтрашнего дня в бой. Во‑первых, хочу сказать, что 23-го увидимся с вами в Парке Горького, буду петь в честь выпускников и долгожданной свободы. Во‑вторых, наш бабский клуб про похудашечки, идеальную форму и девчачьи радости», — написала под снимком Дакота.Стоит отметить, что свадьба артистов состоялась в 2015 году, а знакомы они уже более 10 лет.