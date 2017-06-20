Наталья Подольская показала фигуру в бикини

Наталья старается уделять любимой семье как можно больше времени.Певица и ее супруг, известный певец Владимир Пресняков, воспитывают двухлетнего сыну Тему.Сейчас семья находится на отдыхе в Испании. Недавно Наталья поделилась с поклонниками фотографией, на которой она на пляже играет с сыном. Фанаты восхитились стройной фигурой звезды в купальнике.«У нас с Темой тут дел не переделать. Воды не переносить, песочек не перекопать», - сообщила Подольская.Звездная пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Пожелаем им и дальше сохранить трепетное отношение друг к другу!