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Наталья Подольская показала фигуру в бикини

Сегодня, 13:25
Популярная певица Наталья Подольская не только успешная артистка, но и примерная жена и мать.

Наталья Подольская показала фигуру в бикини
Наталья старается уделять любимой семье как можно больше времени.

Певица и ее супруг, известный певец Владимир Пресняков, воспитывают двухлетнего сыну Тему.

Наталья Подольская показала фигуру в бикини


Сейчас семья находится на отдыхе в Испании. Недавно Наталья поделилась с поклонниками фотографией, на которой она на пляже играет с сыном. Фанаты восхитились стройной фигурой звезды в купальнике.

Наталья Подольская показала фигуру в бикини


«У нас с Темой тут дел не переделать. Воды не переносить, песочек не перекопать», - сообщила Подольская.

Звездная пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Пожелаем им и дальше сохранить трепетное отношение друг к другу!

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Ключевые слова: Наталья Подольская, Владимир Пресняков

Количество просмотров: 11 479
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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