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Мэрайя Кэри шокировала поклонников лишним весом

Сегодня, 15:06
Певица Мэрайя Кэри вновь сильно располнела.

Мэрайя Кэри шокировала поклонников лишним весом
Почитатели творчества популярной исполнительницы Мэрайи Кэри всегда знали, что их любимица имеет проблемы с лишним весом. Звезда часто сидит на жестких диетах, а затем вдруг снова пускается "во все тяжкие" и набирает чуть ли не больше веса, чем было до диеты.

Мэрайя Кэри шокировала поклонников лишним весом


В настоящий момент у Кэри, вероятно, очередной период "срыва" после голодания - фотографам удалось запечатлеть её на одной из улиц Барселоны, по которой Мэрайя прошла в обтягивающих джинсах и укороченной куртке. Наряд отлично подчеркнул весь лишний вес певицы.

Мэрайя Кэри шокировала поклонников лишним весом


Мэрайя Кэри шокировала поклонников лишним весом

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Ключевые слова: Мэрайя Кэри

Количество просмотров: 6 149
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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