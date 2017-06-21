Мэрайя Кэри шокировала поклонников лишним весом

Почитатели творчества популярной исполнительницы Мэрайи Кэри всегда знали, что их любимица имеет проблемы с лишним весом. Звезда часто сидит на жестких диетах, а затем вдруг снова пускается "во все тяжкие" и набирает чуть ли не больше веса, чем было до диеты.В настоящий момент у Кэри, вероятно, очередной период "срыва" после голодания - фотографам удалось запечатлеть её на одной из улиц Барселоны, по которой Мэрайя прошла в обтягивающих джинсах и укороченной куртке. Наряд отлично подчеркнул весь лишний вес певицы.