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Ким Кардашьян уверяет, что целлюлит ей на фотографиях просто нарисовали

Вчера, 16:15
В конце апреля поклонники увидели фотографии Ким Кардашьян, снятые на отдыхе в Мексике, и были просто шокированы.

Ким Кардашьян уверяет, что целлюлит ей на фотографиях просто нарисовали
На снимках Ким запечатлена в купальнике, и у нее отчетливо виден целлюлит на ногах.

В итоге фанаты начали подозревать звезду в любви к фотошопу и обвинили ее в том, что она не ухаживает за собой.

Ким Кардашьян уверяет, что целлюлит ей на фотографиях просто нарисовали


«Как и у каждой женщины, у меня бывают периоды, когда я немного набираю вес. Это нормально. К тому времени я 12 недель не занималась спортом, так как перенесла 2 операции на матке: я рассказывала это в одном из выпусков. Но то, что вы все увидели на снимках, не соответствует действительности! У меня нет целлюлита: его просто нарисовали в фотошопе», — сообщила Кардашьян.

Ким признается, что усиленно занимается спортивными нагрузками и старается следить за тем, что ест.

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 11 115
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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