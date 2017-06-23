Ким Кардашьян уверяет, что целлюлит ей на фотографиях просто нарисовали

На снимках Ким запечатлена в купальнике, и у нее отчетливо виден целлюлит на ногах.В итоге фанаты начали подозревать звезду в любви к фотошопу и обвинили ее в том, что она не ухаживает за собой.«Как и у каждой женщины, у меня бывают периоды, когда я немного набираю вес. Это нормально. К тому времени я 12 недель не занималась спортом, так как перенесла 2 операции на матке: я рассказывала это в одном из выпусков. Но то, что вы все увидели на снимках, не соответствует действительности! У меня нет целлюлита: его просто нарисовали в фотошопе», — сообщила Кардашьян.Ким признается, что усиленно занимается спортивными нагрузками и старается следить за тем, что ест.