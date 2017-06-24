Натали рассказала подробности быстрого похудения после родов

43-летняя артистка решила долго не сидеть на декрете и уже приступила к работе.Натали всегда поражает поклонников своим внешним видом, и вот теперь, после третьих родов, певица быстро вернула себе стройную фигуру.«Моя многолетняя система питания называется «две ладошки». Сложите свои ладони в форме чаши и получите объем рекомендуемой порции еды. И вот эти две ладошки я съедаю каждые три часа. Даже если уже поздний вечер, пора спать, но разыгрался аппетит. Организм привыкает к таким порциям, успевает их переваривать, но при такой системе вы никогда не будете голодными. А еда может быть любой. Хоть торт, но соблюдайте объемы и интервал во времени», - поделилась молодая мама.Певица признается, что старается каждому ребенку уделять внимание и уже с ранних лет учит их к самостоятельности.