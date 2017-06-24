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Натали рассказала подробности быстрого похудения после родов

Вчера, 20:15
Несколько месяцев назад в семье известной певицы Натали родился третий ребенок.

Натали рассказала подробности быстрого похудения после родов
43-летняя артистка решила долго не сидеть на декрете и уже приступила к работе.

Натали всегда поражает поклонников своим внешним видом, и вот теперь, после третьих родов, певица быстро вернула себе стройную фигуру.

Натали рассказала подробности быстрого похудения после родов


«Моя многолетняя система питания называется «две ладошки». Сложите свои ладони в форме чаши и получите объем рекомендуемой порции еды. И вот эти две ладошки я съедаю каждые три часа. Даже если уже поздний вечер, пора спать, но разыгрался аппетит. Организм привыкает к таким порциям, успевает их переваривать, но при такой системе вы никогда не будете голодными. А еда может быть любой. Хоть торт, но соблюдайте объемы и интервал во времени», - поделилась молодая мама.

Певица признается, что старается каждому ребенку уделять внимание и уже с ранних лет учит их к самостоятельности.

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Ключевые слова: Натали

Количество просмотров: 6 591
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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