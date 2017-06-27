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Ким Кардашьян изводит себя тренировками, пытаясь сбросить лишний вес

Вчера, 20:23
Светская львица Ким Кардашьян решительно взялась за свою фигуру.

Ким Кардашьян изводит себя тренировками, пытаясь сбросить лишний вес
Ким довольно долго не призвала, что у неё имеется лишний вес и была вполне довольна своей фигурой. Но в последнее время она всё чаще и чаще слышала критику в свой адрес по поводу набранных килограммов и, видимо, эта критика всё же возымела действие. Кардашьян начала усиленные тренировки.

Ким Кардашьян изводит себя тренировками, пытаясь сбросить лишний вес


Ким Кардашьян изводит себя тренировками, пытаясь сбросить лишний вес


Звезда даже наняла личного тренера - под его присмотром она почти ежедневно выполняет целый комплекс упражнений на свежем воздухе - начиная от отжимания и подтягивания и заканчивая бегом по лестнице. Наряд для занятий был самым располагающим для активных тренировок и, к тому же, отлично демонстрировал, каких успехов уже добилась Ким в борьбе за стройность.

Ким Кардашьян изводит себя тренировками, пытаясь сбросить лишний вес


Ким Кардашьян изводит себя тренировками, пытаясь сбросить лишний вес

← Мелани Гриффит продемонстрировала пл...

Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 7 540
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Ким Кардашьян изводит себя тренировками, пытаясь сбросить лишний вес Светская львица Ким Кардашьян решительно взялась за свою фигуру.
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