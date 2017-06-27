Ким Кардашьян изводит себя тренировками, пытаясь сбросить лишний вес

Ким довольно долго не призвала, что у неё имеется лишний вес и была вполне довольна своей фигурой. Но в последнее время она всё чаще и чаще слышала критику в свой адрес по поводу набранных килограммов и, видимо, эта критика всё же возымела действие. Кардашьян начала усиленные тренировки.Звезда даже наняла личного тренера - под его присмотром она почти ежедневно выполняет целый комплекс упражнений на свежем воздухе - начиная от отжимания и подтягивания и заканчивая бегом по лестнице. Наряд для занятий был самым располагающим для активных тренировок и, к тому же, отлично демонстрировал, каких успехов уже добилась Ким в борьбе за стройность.