Бритни Спирс поделилась секретом похудения

Но все это осталось в прошлом.Сейчас Бритни находится в отличной форме. Она большое внимание уделяет своему внешнему виду: занимается спортом, развивает своей карьеру.Ходят слухи, что причина таких кардинальных изменений в образе жизни певицы кроется в ее нынешнем бойфренде Сэме Асгари, который является манекенщиком, начинающим актером.На днях Спирс разместила в своем Инстаграм видео со своей тренировки, где она качает пресс и руки, а также выполняет различные упражнения.Целеустремленности певицы можно только позавидовать.