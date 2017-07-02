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Бритни Спирс поделилась секретом похудения

Сегодня, 11:01
Совсем недавно в Сети бурно обсуждалась располневшая фигура популярной певицы Бритни Спирс.

Бритни Спирс поделилась секретом похудения
Но все это осталось в прошлом.

Сейчас Бритни находится в отличной форме. Она большое внимание уделяет своему внешнему виду: занимается спортом, развивает своей карьеру.

Бритни Спирс поделилась секретом похудения


Ходят слухи, что причина таких кардинальных изменений в образе жизни певицы кроется в ее нынешнем бойфренде Сэме Асгари, который является манекенщиком, начинающим актером.

Бритни Спирс поделилась секретом похудения


На днях Спирс разместила в своем Инстаграм видео со своей тренировки, где она качает пресс и руки, а также выполняет различные упражнения.
Целеустремленности певицы можно только позавидовать.

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Ключевые слова: Бритни Спирс

Количество просмотров: 24 154
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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