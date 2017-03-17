Кристина Агилера взорвала сеть откровенными фото в купальнике

36-летняя Кристина Агилера крайне редко балует своих подписчиков целыми фотосессиями, тем более, такими горячими, как нынешняя. Именно так, в невероятном красно-белом купальнике и с ярким макияжем, певица отметила праздник 4 июля - День независимости США.Компанию звезде у бассейна, а затем и на пирсе, составили её 2-летняя дочь и 9-летний сын, а также возлюбленный Мэттью Ратлер.Агилера довольно длительное время боролась с лишним весом после беременности и, похоже, сейчас её фигура в полном порядке.