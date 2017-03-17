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Кристина Агилера взорвала сеть откровенными фото в купальнике

Сегодня, 00:49
Певица Кристина Агилера по-настоящему зажгла поклонников свежими снимками.

Кристина Агилера взорвала сеть откровенными фото в купальнике
36-летняя Кристина Агилера крайне редко балует своих подписчиков целыми фотосессиями, тем более, такими горячими, как нынешняя. Именно так, в невероятном красно-белом купальнике и с ярким макияжем, певица отметила праздник 4 июля - День независимости США.
Компанию звезде у бассейна, а затем и на пирсе, составили её 2-летняя дочь и 9-летний сын, а также возлюбленный Мэттью Ратлер.

Кристина Агилера взорвала сеть откровенными фото в купальнике


Кристина Агилера взорвала сеть откровенными фото в купальнике


Кристина Агилера взорвала сеть откровенными фото в купальнике


Агилера довольно длительное время боролась с лишним весом после беременности и, похоже, сейчас её фигура в полном порядке.

Кристина Агилера взорвала сеть откровенными фото в купальнике


Кристина Агилера взорвала сеть откровенными фото в купальнике


Кристина Агилера взорвала сеть откровенными фото в купальнике


Кристина Агилера взорвала сеть откровенными фото в купальнике

← Беременная Бар Рафаэли поделилась сни...

Ключевые слова: Кристина Агилера

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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