Эль Макферсон показала шикарную фигуру в бикини

Эль в свои 53 года может конкурировать с молодыми девушками отличной фигурой. По признанию самой супермодели, она не воспринимает себя на свой возраст, но нисколько не стесняется его.Стоит отметить, что и выглядит Макферсон значительно моложе, ей нисколько не дашь 53 года.На днях супермодель поделилась со своими подписчиками новой фотографией в бикини, и все опять же просто восхитились внешними данными Эль.