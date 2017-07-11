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Эль Макферсон показала шикарную фигуру в бикини

Сегодня, 11:26
Супермодель Эль Макферсон несмотря на то, что завершила свою модельную карьеру много лет назад, продолжает восхищать своим внешним видом.

Эль Макферсон показала шикарную фигуру в бикини
Эль в свои 53 года может конкурировать с молодыми девушками отличной фигурой. По признанию самой супермодели, она не воспринимает себя на свой возраст, но нисколько не стесняется его.

Стоит отметить, что и выглядит Макферсон значительно моложе, ей нисколько не дашь 53 года.

Эль Макферсон показала шикарную фигуру в бикини


На днях супермодель поделилась со своими подписчиками новой фотографией в бикини, и все опять же просто восхитились внешними данными Эль.

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Ключевые слова: Эль Макферсон

Количество просмотров: 5 135
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, mylitta.ru

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