Анна Нетребко выложила в сеть пляжные фото

Как и многие знаменитости - российские и мировые - Анна Нетребко выбрала для отдыха Италию. Её свежие фотографии сделаны близ Венеции - счастливая певица радуется солнцу и морским прогулкам, а также демонстрирует шикарный загар."Сегодня у нас был заплыв на 1000 метров. Ура! Отрабатываем ужин" - подписала фото звезда. Вместе с супругом певцом Юсифом Эйвазовым и сыном от первого брака Тьяго Анна объехала уже половину одной из самых красивых средиземноморских стран. Подписчики её блога только успевают следить за перемещениями певицы и писать комплименты к новым снимкам.