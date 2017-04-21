"Сегодня у нас был заплыв на 1000 метров. Ура! Отрабатываем ужин" - подписала фото звезда. Вместе с супругом певцом Юсифом Эйвазовым и сыном от первого брака Тьяго Анна объехала уже половину одной из самых красивых средиземноморских стран. Подписчики её блога только успевают следить за перемещениями певицы и писать комплименты к новым снимкам.
Анна Нетребко выложила в сеть пляжные фото
Сегодня, 15:51
Оперная дива Анна Нетребко показала снимки с отдыха.
Как и многие знаменитости - российские и мировые - Анна Нетребко выбрала для отдыха Италию. Её свежие фотографии сделаны близ Венеции - счастливая певица радуется солнцу и морским прогулкам, а также демонстрирует шикарный загар.
"Сегодня у нас был заплыв на 1000 метров. Ура! Отрабатываем ужин" - подписала фото звезда. Вместе с супругом певцом Юсифом Эйвазовым и сыном от первого брака Тьяго Анна объехала уже половину одной из самых красивых средиземноморских стран. Подписчики её блога только успевают следить за перемещениями певицы и писать комплименты к новым снимкам.
"Сегодня у нас был заплыв на 1000 метров. Ура! Отрабатываем ужин" - подписала фото звезда. Вместе с супругом певцом Юсифом Эйвазовым и сыном от первого брака Тьяго Анна объехала уже половину одной из самых красивых средиземноморских стран. Подписчики её блога только успевают следить за перемещениями певицы и писать комплименты к новым снимкам.
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Ключевые слова: Анна Нетребко
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Количество просмотров: 7 345
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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