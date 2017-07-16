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Алессандра Амбросио была замечена в бикини на Ибице

Сегодня, 16:35
Алессандра Амбросио ежегодно предпочитает отдыхать со своей семье на Ибице.

Алессандра Амбросио была замечена в бикини на Ибице
Модель отправилась в отпуск с избранником Джейми Мазуром и двумя детьми, дочкой и сыном. Они практически все время проводят на пляже, катаясь на катамаранах, плескаясь в воде и загорая под палящим солнцем.

Алессандра Амбросио была замечена в бикини на Ибице


Каждый день Амбросио одевает новый купальник, демонстрируя свои роскошные формы. Алессандра большое внимание уделяет своей фигуре, тренируясь в тренажерном зале.

Алессандра Амбросио была замечена в бикини на Ибице


Алессандра Амбросио была замечена в бикини на Ибице


И даже родив двоих детей, модель может похвастаться стройным телом.

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Ключевые слова: Алессандра Амбросио

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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