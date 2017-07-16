Алессандра Амбросио была замечена в бикини на Ибице

Модель отправилась в отпуск с избранником Джейми Мазуром и двумя детьми, дочкой и сыном. Они практически все время проводят на пляже, катаясь на катамаранах, плескаясь в воде и загорая под палящим солнцем.Каждый день Амбросио одевает новый купальник, демонстрируя свои роскошные формы. Алессандра большое внимание уделяет своей фигуре, тренируясь в тренажерном зале.И даже родив двоих детей, модель может похвастаться стройным телом.