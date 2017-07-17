Поклонники удивились, увидев снимки Кэти Перри в бикини

Папарацци как всегда не дремлют и уже успели запечатлеть певицу на отдыхе. Кэти в бикини принимала солнечные ванны, прыгала со скалы, каталась на серфе, короче, развлекалась по полной.Кэти выглядела счастливой, ей видимо был просто необходим отдых после неудачного романа с Орландо Блумом и большого количества концертов.Но поклонники не оценили новые снимки Перри и начали критиковать ее внешность, но певица не обращает на данную критику никакого внимания.