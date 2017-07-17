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Поклонники удивились, увидев снимки Кэти Перри в бикини

Сегодня, 11:35
На днях известная певица Кэти Перри вместе с подругами решила отправиться на отдых в Италию на Амальфийское побережье.

Поклонники удивились, увидев снимки Кэти Перри в бикини
Папарацци как всегда не дремлют и уже успели запечатлеть певицу на отдыхе. Кэти в бикини принимала солнечные ванны, прыгала со скалы, каталась на серфе, короче, развлекалась по полной.

Поклонники удивились, увидев снимки Кэти Перри в бикини


Кэти выглядела счастливой, ей видимо был просто необходим отдых после неудачного романа с Орландо Блумом и большого количества концертов.

Поклонники удивились, увидев снимки Кэти Перри в бикини


Но поклонники не оценили новые снимки Перри и начали критиковать ее внешность, но певица не обращает на данную критику никакого внимания.

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Ключевые слова: Кэти Перри

Количество просмотров: 5 408
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Splash News

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