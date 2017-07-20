Элизабет Херли разместила откровенный снимок топлес

Женщина может похвастаться отличной фигурой, и выглядит она явно моложе своих лет. Элизабет любит показывать своим подписчикам фотографии в купальнике, которые набирают массу положительных комментариев и комплиментов.Но на днях Херли переплюнула даже саму себя, опубликовав фотографию, на которой она принимает солнечные ванны без верха купальника.В результате подписчики остались в восхищении, посчитав, что актриса в очередной раз доказала, что она по праву считается секс-символом.