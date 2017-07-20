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Элизабет Херли разместила откровенный снимок топлес

Сегодня, 11:23
Кажется, что время не властно над 52-летней моделью и актрисой Элизабет Херли.

Элизабет Херли разместила откровенный снимок топлес
Женщина может похвастаться отличной фигурой, и выглядит она явно моложе своих лет. Элизабет любит показывать своим подписчикам фотографии в купальнике, которые набирают массу положительных комментариев и комплиментов.

Элизабет Херли разместила откровенный снимок топлес


Но на днях Херли переплюнула даже саму себя, опубликовав фотографию, на которой она принимает солнечные ванны без верха купальника.

Элизабет Херли разместила откровенный снимок топлес


В результате подписчики остались в восхищении, посчитав, что актриса в очередной раз доказала, что она по праву считается секс-символом.

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Ключевые слова: Элизабет Херли

Количество просмотров: 4 160
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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