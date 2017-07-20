Эмили Ратажковски попала в объективы фотографов в крошечном бикини

Казалось бы, в каком только виде не представала перед камерами одна из самых популярных моделей Эмили Ратажковски - в самых горячих бикини, в откровенной одежде, а зачастую и вовсе без неё. Но свежие снимки звезды неизменно привлекают многочисленные просмотры в сети.Так произошло и со свежими пляжными кадрами, сделанными на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Эмили наслаждалась солнцем и океаном в миниатюрном чёрном бикини.