Так произошло и со свежими пляжными кадрами, сделанными на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Эмили наслаждалась солнцем и океаном в миниатюрном чёрном бикини.
Эмили Ратажковски попала в объективы фотографов в крошечном бикини
Сегодня, 19:31
Модель Эмили Ратажковски вновь привлекла всеобщее внимание своим образом.
Казалось бы, в каком только виде не представала перед камерами одна из самых популярных моделей Эмили Ратажковски - в самых горячих бикини, в откровенной одежде, а зачастую и вовсе без неё. Но свежие снимки звезды неизменно привлекают многочисленные просмотры в сети.
Так произошло и со свежими пляжными кадрами, сделанными на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Эмили наслаждалась солнцем и океаном в миниатюрном чёрном бикини.
Так произошло и со свежими пляжными кадрами, сделанными на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Эмили наслаждалась солнцем и океаном в миниатюрном чёрном бикини.
← Белла Хадид снова вышла в свет с длинн... Дакота Джонсон снялась в невероятной ... →
Ключевые слова: Эмили Ратажковски
Количество просмотров: 338
Количество просмотров: 338
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Дакота Джонсон снялась в невероятной цветочной фотосессии Звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" Дакота Джонсон представила новый парфюм Gucci.
Эмили Ратажковски попала в объективы фотографов в крошечном бикини Модель Эмили Ратажковски вновь привлекла всеобщее внимание своим образом.
Белла Хадид снова вышла в свет с длинными волосами Буквально несколько дней назад все обсуждали новую стрижку известной модели Беллы Хадид.
Фанаты беспокоятся о здоровье Селин Дион В последнее время знаменитая певица Селин Дион поражает своих поклонников чувством стиля.