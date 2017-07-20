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Эмили Ратажковски попала в объективы фотографов в крошечном бикини

Сегодня, 19:31
Модель Эмили Ратажковски вновь привлекла всеобщее внимание своим образом.

Эмили Ратажковски попала в объективы фотографов в крошечном бикини
Казалось бы, в каком только виде не представала перед камерами одна из самых популярных моделей Эмили Ратажковски - в самых горячих бикини, в откровенной одежде, а зачастую и вовсе без неё. Но свежие снимки звезды неизменно привлекают многочисленные просмотры в сети.

Эмили Ратажковски попала в объективы фотографов в крошечном бикини


Так произошло и со свежими пляжными кадрами, сделанными на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Эмили наслаждалась солнцем и океаном в миниатюрном чёрном бикини.

Эмили Ратажковски попала в объективы фотографов в крошечном бикини


Эмили Ратажковски попала в объективы фотографов в крошечном бикини

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Ключевые слова: Эмили Ратажковски

Количество просмотров: 338
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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