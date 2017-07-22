Анна Калашникова блеснула своими пышными формами в белье

По словам исполнителей, в этой песне говорится о любви и что можно преодолеть ради нее. В видео Анна предстанет в непривычном для себя сексуальном образе, который явно порадует ее поклонников.«В нашем клипе очень много фишек – я давлю сердце ногой, выпиваю воду из стакана с золотой рыбкой, отрезаю волосы, съедаю свои украшения вместе со взбитыми сливками», – делится Калашникова.Удивительно, что сейчас рвется в музыкальный шоу-бизнес практически любой, кто хочет. Начинают петь и телеведущие, и модели.