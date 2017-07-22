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Анна Калашникова блеснула своими пышными формами в белье

Сегодня, 14:05
Совсем скоро состоится презентация нового клипа на песню "Так не бывает" певицы и модели Анны Калашниковой, который она записала вместе Тимуром Timbigfamily, известного преданным поклонникам телепроекта "Дом-2".

Анна Калашникова блеснула своими пышными формами в белье
По словам исполнителей, в этой песне говорится о любви и что можно преодолеть ради нее. В видео Анна предстанет в непривычном для себя сексуальном образе, который явно порадует ее поклонников.

Анна Калашникова блеснула своими пышными формами в белье


«В нашем клипе очень много фишек – я давлю сердце ногой, выпиваю воду из стакана с золотой рыбкой, отрезаю волосы, съедаю свои украшения вместе со взбитыми сливками», – делится Калашникова.

Удивительно, что сейчас рвется в музыкальный шоу-бизнес практически любой, кто хочет. Начинают петь и телеведущие, и модели.

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Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 6 305
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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