Джанет Джексон может похвастаться стройным телом

Сына 51-летней певицы было принято решение назвать Исой. Когда малышу исполнилось три месяца с момента рождения, Джанет рассталась с отцом ребенка и своим мужем катарским бизнесменом Уиссамом аль-Мана.
Мальчик остался с мамой, а финансовые проблемы приходится решать через суд.
Недавно Джанет заметили вместе с сыном в Малибу, причем всех поразил внешний вид артистки. Она смогла похудеть и теперь может похвастаться отличной фигурой.
Ключевые слова: Джанет Джексон
Количество просмотров: 3 536
Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями: