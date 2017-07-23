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Джанет Джексон может похвастаться стройным телом

Сегодня, 14:30
Шесть месяцев назад знаменитая певица Джанет Джексон родила первого ребенка.

Джанет Джексон может похвастаться стройным телом
Сына 51-летней певицы было принято решение назвать Исой. Когда малышу исполнилось три месяца с момента рождения, Джанет рассталась с отцом ребенка и своим мужем катарским бизнесменом Уиссамом аль-Мана.

Джанет Джексон может похвастаться стройным телом


Мальчик остался с мамой, а финансовые проблемы приходится решать через суд.

Джанет Джексон может похвастаться стройным телом


Недавно Джанет заметили вместе с сыном в Малибу, причем всех поразил внешний вид артистки. Она смогла похудеть и теперь может похвастаться отличной фигурой.

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Ключевые слова: Джанет Джексон

Количество просмотров: 3 536
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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