Джанет Джексон может похвастаться стройным телом

Сына 51-летней певицы было принято решение назвать Исой. Когда малышу исполнилось три месяца с момента рождения, Джанет рассталась с отцом ребенка и своим мужем катарским бизнесменом Уиссамом аль-Мана.Мальчик остался с мамой, а финансовые проблемы приходится решать через суд.Недавно Джанет заметили вместе с сыном в Малибу, причем всех поразил внешний вид артистки. Она смогла похудеть и теперь может похвастаться отличной фигурой.