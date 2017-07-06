А килограммы продолжают прибавляться, и Рианна даже не пытается их скрывать. На недавней премьере своего нового фильма "Валериан и город тысячи планет" в Париже, певица появилась в крайне неудачном наряде, только подчеркнувшем её лишний вес.
Рианна продолжает шокировать публику своим лишним весом
Вчера, 20:18
Певица Рианна продолжает набирать лишние килограммы.
29-летняя Рианна, пожалуй, никогда ещё не была "уличена" в слишком пышных формах. Однако теперь её поклонники всё больше приходят в недоумение - что же творится с фигурой звезды? Первой версией стремительного набора веса была возможная беременность, но информация пока не подтвердилась.
А килограммы продолжают прибавляться, и Рианна даже не пытается их скрывать. На недавней премьере своего нового фильма "Валериан и город тысячи планет" в Париже, певица появилась в крайне неудачном наряде, только подчеркнувшем её лишний вес.
А килограммы продолжают прибавляться, и Рианна даже не пытается их скрывать. На недавней премьере своего нового фильма "Валериан и город тысячи планет" в Париже, певица появилась в крайне неудачном наряде, только подчеркнувшем её лишний вес.
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Ключевые слова: Рианна
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Количество просмотров: 14 118
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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