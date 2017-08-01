Супруга Степана Меньщикова рассказала, как смогла быстро сбросить вес после родов

Некоторое время назад в семье случилось радостное событие. Евгения подарила Степану дочку, которую приняли решение назвать Варварой.На днях молодая мама раскрыла подписчикам секрет своего феноменального похудения за буквально несколько месяцев.«Во время первой и второй беременности я набирала одинаково — около 20 килограмм. Первые физические упражнения после родов я делала дома. Со временем стала выбираться в спортзал, но не чаще двух раз в неделю.К тому же, я стараюсь ограничивать себя в потреблении вредной пищи. Не ем мучное, сладкое, практически вывела из рациона мясо. Зато очень люблю домашние блюда, блинчики, например», - делится Евгения.Молодая мама считает, что надо просто вырабатывать силу воли и стараться не переедать.