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Супруга Степана Меньщикова рассказала, как смогла быстро сбросить вес после родов

Сегодня, 11:01
Экс-участник знаменитой телестройки Степан Меньщиков уже на протяжении трех лет счастлив в браке с избранницей Евгенией.

Супруга Степана Меньщикова рассказала, как смогла быстро сбросить вес после родов
Некоторое время назад в семье случилось радостное событие. Евгения подарила Степану дочку, которую приняли решение назвать Варварой.

Супруга Степана Меньщикова рассказала, как смогла быстро сбросить вес после родов


На днях молодая мама раскрыла подписчикам секрет своего феноменального похудения за буквально несколько месяцев.

«Во время первой и второй беременности я набирала одинаково — около 20 килограмм. Первые физические упражнения после родов я делала дома. Со временем стала выбираться в спортзал, но не чаще двух раз в неделю.

Супруга Степана Меньщикова рассказала, как смогла быстро сбросить вес после родов


К тому же, я стараюсь ограничивать себя в потреблении вредной пищи. Не ем мучное, сладкое, практически вывела из рациона мясо. Зато очень люблю домашние блюда, блинчики, например», - делится Евгения.

Молодая мама считает, что надо просто вырабатывать силу воли и стараться не переедать.

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Ключевые слова: Степан Меньщиков

Количество просмотров: 4 212
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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