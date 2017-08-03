46-летняя Алена Хмельницкая продемонстрировала удивительную растяжку

В микроблоге звезды появилась фотография, на которой можно увидеть Алену в поперечном шпагате. По словам Хмельницкой, так она начинает свой день в Санкт-Петербурге, где сейчас находится на съемках нового проекта.Фанаты поразились такой растяжкой Алены и оставили ей массу восхищенных комментариев.Преданным поклонникам известно, что актриса является приверженицей здорового образа жизни, и большое внимание уделяет спортивным тренировкам.