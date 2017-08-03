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46-летняя Алена Хмельницкая продемонстрировала удивительную растяжку

Сегодня, 13:15
На днях популярная актриса Алена Хмельницкая поразила своих подписчиков.

46-летняя Алена Хмельницкая продемонстрировала удивительную растяжку
В микроблоге звезды появилась фотография, на которой можно увидеть Алену в поперечном шпагате. По словам Хмельницкой, так она начинает свой день в Санкт-Петербурге, где сейчас находится на съемках нового проекта.

46-летняя Алена Хмельницкая продемонстрировала удивительную растяжку


Фанаты поразились такой растяжкой Алены и оставили ей массу восхищенных комментариев.

46-летняя Алена Хмельницкая продемонстрировала удивительную растяжку


Преданным поклонникам известно, что актриса является приверженицей здорового образа жизни, и большое внимание уделяет спортивным тренировкам.

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Ключевые слова: Алена Хмельницкая

Количество просмотров: 4 849
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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