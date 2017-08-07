Пэрис Джексон считает свою фигуру неидеальной

Она нередко поражает публику эпатажными выходками. В ее микроблоге даже появлялись довольно откровенные фотографии, на которых она позировала топлес.Недавно девушка побеседовала с журналистами и призналась, что не считает свою фигуру идеальной, у нее тоже есть несовершенства, как и у многих девушек.«Я не стройна, а моя фигура — несимметрична. Я не сижу на диетах, ем фаст-фуд и не имею модельных параметров, — начала Пэрис. — На моем теле есть шрамы, растяжки, целлюлит, а на лице — акне. И это нормально, я же человек. Почему женщины должны соответствовать каким-то стандартам? Совершенство — это просто чье-то мнение», — считает Пэрис.Стоит отметить, что девушка не раз появлялась на публике без макияжа, следовательно, она нисколько не стесняется своего внешнего вида.