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Пэрис Джексон считает свою фигуру неидеальной

Сегодня, 12:46
Наследница знаменитого Майкла Джексона Пэрис в свои 19 лет не отличается скромностью.

Пэрис Джексон считает свою фигуру неидеальной
Она нередко поражает публику эпатажными выходками. В ее микроблоге даже появлялись довольно откровенные фотографии, на которых она позировала топлес.

Недавно девушка побеседовала с журналистами и призналась, что не считает свою фигуру идеальной, у нее тоже есть несовершенства, как и у многих девушек.

Пэрис Джексон считает свою фигуру неидеальной


«Я не стройна, а моя фигура — несимметрична. Я не сижу на диетах, ем фаст-фуд и не имею модельных параметров, — начала Пэрис. — На моем теле есть шрамы, растяжки, целлюлит, а на лице — акне. И это нормально, я же человек. Почему женщины должны соответствовать каким-то стандартам? Совершенство — это просто чье-то мнение», — считает Пэрис.

Стоит отметить, что девушка не раз появлялась на публике без макияжа, следовательно, она нисколько не стесняется своего внешнего вида.

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Ключевые слова: Пэрис Джексон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, ВКонтакте

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Пэрис Джексон считает свою фигуру неидеальной Наследница знаменитого Майкла Джексона Пэрис в свои 19 лет не отличается скромностью.
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