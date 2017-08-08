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Поправившегося Кристиана Бэйла практически не узнать

Сегодня, 12:02
После съемок в фильме "Темный рыцарь" Кристиана Бэйла все запомнили как накачанного мужчину с идеальным торсом.

Поправившегося Кристиана Бэйла практически не узнать
Но недавние фотографии, опубликованные в Интернете, поразили многих. На них актера сложно узнать из-за набранных килограммов. А оказывается все ради новой роли.

Поправившегося Кристиана Бэйла практически не узнать


Стоит отметить, что это не первый опыт Кристиана в изменении массы своего тела ради роли. В 2004 году Бэйлу пришлось сбросить 55 кг, чтобы сняться в фильме "Машинист".

Поправившегося Кристиана Бэйла практически не узнать


Надеюсь, что такие кардинальные изменения веса не сыграют с ним злую шутку и не отразятся на здоровье.

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Ключевые слова: Кристиан Бэйл

Количество просмотров: 3 432
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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