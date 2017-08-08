Поправившегося Кристиана Бэйла практически не узнать

Но недавние фотографии, опубликованные в Интернете, поразили многих. На них актера сложно узнать из-за набранных килограммов. А оказывается все ради новой роли.Стоит отметить, что это не первый опыт Кристиана в изменении массы своего тела ради роли. В 2004 году Бэйлу пришлось сбросить 55 кг, чтобы сняться в фильме "Машинист".Надеюсь, что такие кардинальные изменения веса не сыграют с ним злую шутку и не отразятся на здоровье.