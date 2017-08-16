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Валерия опубликовала откровенные фотографии с отдыха

Сегодня, 10:48
На данный момент известная певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин отдыхают во Франции.

Валерия опубликовала откровенные фотографии с отдыха
Преданные поклонники знают, что исполнительница является приверженницей здорового образа жизни. Она не забывает о тренировках даже во время гастролей, и что уж говорить об отпуске.

Валерия опубликовала откровенные фотографии с отдыха


На днях в микроблоге Валерии появились снимки, на которых она в красном купальнике занимается йогой на свежем воздухе.

«Йога на свежем воздухе. Кайф вечный», - поделилась Валерия с подписчиками.

Валерия опубликовала откровенные фотографии с отдыха


Певицы может дать фору даже молодым девушкам, она может похвастаться шикарной фигурой.

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Ключевые слова: Валерия

Количество просмотров: 8 060
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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