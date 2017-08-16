Валерия опубликовала откровенные фотографии с отдыха

Преданные поклонники знают, что исполнительница является приверженницей здорового образа жизни. Она не забывает о тренировках даже во время гастролей, и что уж говорить об отпуске.
На днях в микроблоге Валерии появились снимки, на которых она в красном купальнике занимается йогой на свежем воздухе.
«Йога на свежем воздухе. Кайф вечный», - поделилась Валерия с подписчиками.
Певицы может дать фору даже молодым девушкам, она может похвастаться шикарной фигурой.
Ключевые слова: Валерия
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, StarHit
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