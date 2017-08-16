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Дарья Малыгина поведала о том, на что ей приходится идти, чтобы выглядеть безупречно

Вчера, 18:08
Некоторые молодые девушки уверены, что если же у тебя отличная стройная фигура, то ты можешь ни о чем не беспокоиться и даже не думать о том, что ешь и какой образ жизни ведешь.

Дарья Малыгина поведала о том, на что ей приходится идти, чтобы выглядеть безупречно
Но известная модель Дарья Малыгина решила поведать в интервью, как ей удается поддерживать себя в форме и на что приходится ради этого идти.

Дарья Малыгина поведала о том, на что ей приходится идти, чтобы выглядеть безупречно


«Спорт всегда придает много сил. С ребятами из нашего двора почти каждый день играем в баскетбол.

Мне дико повезло, моему тренеру очень нравится процесс работы, он каждый раз придумывает что-то новое», - делится Дарья.

Дарья Малыгина поведала о том, на что ей приходится идти, чтобы выглядеть безупречно


Так что любая девушка может достичь желаемых результатов, главное, поставить себе цель и идти по намеченному пути.

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Ключевые слова: Дарья Малыгина

Количество просмотров: 6 409
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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