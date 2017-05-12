"Фото в купальниках - бич нашего времени. Так что, простите и поймите. Ну, как себя любимую не показать, особенно, когда каждый день без килограмма дается в Крыму с трудом. Очень вкусные фрукты, рыба, мороженое. Знатоки, нужна ваша помощь. Как питаться так, чтобы похудеть?! Сливы невероятные, за раз, под хорошую книгу, килограмм уходит незаметно. Я еле держусь... Не пью, даже на отдыхе" - написала Тина в своём блоге.
Тина Канделаки порадовала подписчиков снимком в бикини
Вчера, 20:36
Телеведущая Тина Канделаки отправилась на отдых в Крым.
41-летняя Тина Канделаки довольно редко балует поклонников столь горячими фотографиями, как нынешняя - снимок сделан на яхте в Крыму, где и проводит отпуск телеведущая. Подписчики уже отметили прекрасную фигуру звезды. По словам самой Канделаки, поддерживать подтянутую форму ей помогают занятия спортом и вегетарианское питание.
"Фото в купальниках - бич нашего времени. Так что, простите и поймите. Ну, как себя любимую не показать, особенно, когда каждый день без килограмма дается в Крыму с трудом. Очень вкусные фрукты, рыба, мороженое. Знатоки, нужна ваша помощь. Как питаться так, чтобы похудеть?! Сливы невероятные, за раз, под хорошую книгу, килограмм уходит незаметно. Я еле держусь... Не пью, даже на отдыхе" - написала Тина в своём блоге.
"Фото в купальниках - бич нашего времени. Так что, простите и поймите. Ну, как себя любимую не показать, особенно, когда каждый день без килограмма дается в Крыму с трудом. Очень вкусные фрукты, рыба, мороженое. Знатоки, нужна ваша помощь. Как питаться так, чтобы похудеть?! Сливы невероятные, за раз, под хорошую книгу, килограмм уходит незаметно. Я еле держусь... Не пью, даже на отдыхе" - написала Тина в своём блоге.
← Леонардо Ди Каприо вновь влюбился в мо... Эми Адамс станет мамой во второй раз →
Ключевые слова: Тина Канделаки
Количество просмотров: 5 460
Количество просмотров: 5 460
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Тина Канделаки порадовала подписчиков снимком в бикини Телеведущая Тина Канделаки отправилась на отдых в Крым.
Леонардо Ди Каприо вновь влюбился в модель Голливудский актер Леонардо Ди Каприо закрутил новый роман.
Вера Глаголева скончалась после долгой болезни Буквально несколько часов назад пользователей сети шокировала неожиданная новость о смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой.