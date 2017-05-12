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Тина Канделаки порадовала подписчиков снимком в бикини

Вчера, 20:36
Телеведущая Тина Канделаки отправилась на отдых в Крым.

Тина Канделаки порадовала подписчиков снимком в бикини
41-летняя Тина Канделаки довольно редко балует поклонников столь горячими фотографиями, как нынешняя - снимок сделан на яхте в Крыму, где и проводит отпуск телеведущая. Подписчики уже отметили прекрасную фигуру звезды. По словам самой Канделаки, поддерживать подтянутую форму ей помогают занятия спортом и вегетарианское питание.

Тина Канделаки порадовала подписчиков снимком в бикини


"Фото в купальниках - бич нашего времени. Так что, простите и поймите. Ну, как себя любимую не показать, особенно, когда каждый день без килограмма дается в Крыму с трудом. Очень вкусные фрукты, рыба, мороженое. Знатоки, нужна ваша помощь. Как питаться так, чтобы похудеть?! Сливы невероятные, за раз, под хорошую книгу, килограмм уходит незаметно. Я еле держусь... Не пью, даже на отдыхе" - написала Тина в своём блоге.

Тина Канделаки порадовала подписчиков снимком в бикини


Тина Канделаки порадовала подписчиков снимком в бикини


Тина Канделаки порадовала подписчиков снимком в бикини

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Ключевые слова: Тина Канделаки

Количество просмотров: 5 460
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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