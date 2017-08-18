Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья

Хайди Клум кроме того, что является известной супермоделью, сейчас успешно развивает свои коллекции одежды и белья.
Некоторое время назад свет увидела линейка нижнего белья Heidi Klum Intimates. Но Хайди решила не ограничиваться дизайнерским процессом, решила сама сняться в рекламе своей коллекции.
«Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя уверенными и сексуальными в белье из моей коллекции каждый раз, когда они его надевают», — считает Клум.
На днях же на одно из мероприятий Хайди пришла в одежде, которую сама создала, но многим она не понравилась, и ее наряд назвали безвкусным.
Ключевые слова: Хайди Клум
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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