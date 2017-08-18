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Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья

Сегодня, 11:22
Хайди Клум кроме того, что является известной супермоделью, сейчас успешно развивает свои коллекции одежды и белья.

Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья
Некоторое время назад свет увидела линейка нижнего белья Heidi Klum Intimates. Но Хайди решила не ограничиваться дизайнерским процессом, решила сама сняться в рекламе своей коллекции.

Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья


Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья


Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья


«Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя уверенными и сексуальными в белье из моей коллекции каждый раз, когда они его надевают», — считает Клум.

Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья


Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья


Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья


На днях же на одно из мероприятий Хайди пришла в одежде, которую сама создала, но многим она не понравилась, и ее наряд назвали безвкусным.

Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья

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Ключевые слова: Хайди Клум

Количество просмотров: 6 955
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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