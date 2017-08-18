Хайди Клум поразила своей фигурой в рекламе нижнего белья

Некоторое время назад свет увидела линейка нижнего белья Heidi Klum Intimates. Но Хайди решила не ограничиваться дизайнерским процессом, решила сама сняться в рекламе своей коллекции.«Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя уверенными и сексуальными в белье из моей коллекции каждый раз, когда они его надевают», — считает Клум.На днях же на одно из мероприятий Хайди пришла в одежде, которую сама создала, но многим она не понравилась, и ее наряд назвали безвкусным.