Кортни Кардашьян делится снимками в черном бикини в пустыне

Кардашьян не только наслаждается достопримечательностями, но и катается на яхте, ездит на Сафари. А недавно в микроблоге 38-летней Кортни появилась фотография, на которой она позирует в черном бикини посреди пустыни.В отличие от других сестер, женщина не любит публичную жизнь, поэтому и не снимается в "Семействе Кардашьян". Она ведет свой бизнес, у нее есть бутики женской и детской одежды, которые находятся в Лос-Анджелесе.