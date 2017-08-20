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Кортни Кардашьян делится снимками в черном бикини в пустыне

Вчера, 14:12
Одна из представительниц знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер Кортни делится со своими подписчиками снимками из Египта, где она сейчас отдыхает.

Кортни Кардашьян делится снимками в черном бикини в пустыне
Кардашьян не только наслаждается достопримечательностями, но и катается на яхте, ездит на Сафари. А недавно в микроблоге 38-летней Кортни появилась фотография, на которой она позирует в черном бикини посреди пустыни.

Кортни Кардашьян делится снимками в черном бикини в пустыне


Кортни Кардашьян делится снимками в черном бикини в пустыне


В отличие от других сестер, женщина не любит публичную жизнь, поэтому и не снимается в "Семействе Кардашьян". Она ведет свой бизнес, у нее есть бутики женской и детской одежды, которые находятся в Лос-Анджелесе.

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Ключевые слова: Кортни Кардашьян

Количество просмотров: 9 685
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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