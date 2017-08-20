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Елена Исинбаева теперь уже не прячет свой округлившийся живот

Вчера, 23:43
Месяц назад телеведущая Тина Канделаки случайно проговорилась об интересном положении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Елена Исинбаева теперь уже не прячет свой округлившийся живот
Но Исинбаева никак не отреагировала на данную информацию, оставив в неведении своих поклонников. Недавно же в Калининграде открылся фестиваль короткометражных фильмов "Короче", на котором также присутствовала спортсменка.

Елена Исинбаева теперь уже не прячет свой округлившийся живот


Елена Исинбаева теперь уже не прячет свой округлившийся живот


Исинбаева надела легкое платье в пол, которое подчеркнула заметно изменившуюся фигуру звезды. Стоит отметить, что беременность Елене к лицу, она светилась от счастья и выглядела просто прекрасно.

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Ключевые слова: Елена Исинбаева, Тина Канделаки

Количество просмотров: 442
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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