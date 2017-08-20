Исинбаева надела легкое платье в пол, которое подчеркнула заметно изменившуюся фигуру звезды. Стоит отметить, что беременность Елене к лицу, она светилась от счастья и выглядела просто прекрасно.
Елена Исинбаева теперь уже не прячет свой округлившийся живот
Вчера, 23:43
Месяц назад телеведущая Тина Канделаки случайно проговорилась об интересном положении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
Но Исинбаева никак не отреагировала на данную информацию, оставив в неведении своих поклонников. Недавно же в Калининграде открылся фестиваль короткометражных фильмов "Короче", на котором также присутствовала спортсменка.
Исинбаева надела легкое платье в пол, которое подчеркнула заметно изменившуюся фигуру звезды. Стоит отметить, что беременность Елене к лицу, она светилась от счастья и выглядела просто прекрасно.
Исинбаева надела легкое платье в пол, которое подчеркнула заметно изменившуюся фигуру звезды. Стоит отметить, что беременность Елене к лицу, она светилась от счастья и выглядела просто прекрасно.
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Ключевые слова: Елена Исинбаева, Тина Канделаки
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Количество просмотров: 442
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Елена Исинбаева теперь уже не прячет свой округлившийся живот Месяц назад телеведущая Тина Канделаки случайно проговорилась об интересном положении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
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