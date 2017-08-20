Елена Исинбаева теперь уже не прячет свой округлившийся живот

Но Исинбаева никак не отреагировала на данную информацию, оставив в неведении своих поклонников. Недавно же в Калининграде открылся фестиваль короткометражных фильмов "Короче", на котором также присутствовала спортсменка.Исинбаева надела легкое платье в пол, которое подчеркнула заметно изменившуюся фигуру звезды. Стоит отметить, что беременность Елене к лицу, она светилась от счастья и выглядела просто прекрасно.