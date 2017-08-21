Фанаты восхитились фигурой исполнительницы и оставили ей большое количество восторженных комплиментов.
Альбина Джанабаева осмелилась показать откровенную фотографию
Сегодня, 10:34
Несмотря на то, что Альбина Джанабаева долгое время была солисткой самой чувственной российской группы "ВИАГра", в повседневной жизни она старается одеваться в более скромные наряды.
Никогда жену Валерия Меладзе не увидишь на красной ковровой дорожке в откровенном платье. Но недавно Альбина поразила всех своих поклонников, опубликовав в микроблоге снимок, на котором она позирует в белоснежном бикини, лежа около моря.
Фанаты восхитились фигурой исполнительницы и оставили ей большое количество восторженных комплиментов.
Фанаты восхитились фигурой исполнительницы и оставили ей большое количество восторженных комплиментов.
← Андрей Малахов признался, почему ушел ... Виктория Дайнеко жестко отреагировал... →
Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава оторвались в зажигательном танце Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава являются популярными комедийными артистами, которые умеют рассмешить публику.
Фанаты раскритиковали Нюшу за полные ноги Сейчас популярная певица Нюша со своим супругом путешествует по Азии.
Стал известен способ похудения Пелагеи после рождения ребенка В новом сезоне популярного телепроекта "Голос" на Первом канале в кресле наставника снова блистает певица Пелагея.
Анна Снаткина ждет окончания ремонта, чтобы родить второго ребенка На днях популярная актриса Анна Снаткина поведала подписчикам о своих планах.