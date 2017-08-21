Альбина Джанабаева осмелилась показать откровенную фотографию

Несмотря на то, что Альбина Джанабаева долгое время была солисткой самой чувственной российской группы "ВИАГра", в повседневной жизни она старается одеваться в более скромные наряды.

Никогда жену Валерия Меладзе не увидишь на красной ковровой дорожке в откровенном платье. Но недавно Альбина поразила всех своих поклонников, опубликовав в микроблоге снимок, на котором она позирует в белоснежном бикини, лежа около моря.Фанаты восхитились фигурой исполнительницы и оставили ей большое количество восторженных комплиментов.