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Альбина Джанабаева осмелилась показать откровенную фотографию

Сегодня, 10:34
Несмотря на то, что Альбина Джанабаева долгое время была солисткой самой чувственной российской группы "ВИАГра", в повседневной жизни она старается одеваться в более скромные наряды.

Альбина Джанабаева осмелилась показать откровенную фотографию

Никогда жену Валерия Меладзе не увидишь на красной ковровой дорожке в откровенном платье. Но недавно Альбина поразила всех своих поклонников, опубликовав в микроблоге снимок, на котором она позирует в белоснежном бикини, лежа около моря.

Альбина Джанабаева осмелилась показать откровенную фотографию


Фанаты восхитились фигурой исполнительницы и оставили ей большое количество восторженных комплиментов.

Альбина Джанабаева осмелилась показать откровенную фотографию

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Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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