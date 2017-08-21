Виктория Дайнеко жестко отреагировала на критику о своем весе

Но находятся и те, которые критикуют Викторию за излишнюю худобу. В итоге девушка решила ответить тем, кто советует ей набрать килограммы.«У вас одни крайности! «Жирная», «анорексичка» и все в таком духе. (…) Я чувствую себя прекрасно! Более того! Я впервые набрала свой родной вес, который был до беременности. И если еще месяца три назад весила 48 кг, то сейчас на месте все мои 55 при росте 161 см и вы идите лесом. Ах, да. Если бы я была поклонницей коровьего вымени, давно бы его себе пришила, но нет, не мое.Поэтому критикуйте свое изображение в зеркале, а от меня отстаньте. Мне хорошо. Лучше, чем когда либо! Поэтому всем любви! А ваш негатив серьезно уродует и вас, и вашу жизнь, но не мою», — написала Дайнеко.Главное, чтобы она сама чувствовала себя комфортно при таком весе, а остальное не важно.