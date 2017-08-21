Стал известен способ похудения Пелагеи после рождения ребенка

После рождения ребенка исполнительница прямо расцвела, и за очень короткий промежуток времени смогла сбросить лишний вес. Как стало известно, Пелагея консультируется с диетологом Маргаритой Королевой.«Мы работаем дистанционно, регулярно созваниваемся, – поведала известный диетолог. – Поля питается 5–6 раз в день небольшими порциями. Плюс периодически устраивает разгрузочные дни. Первый вариант: за сутки съедает 5 яичных белков и 5 грейпфрутов, чередуя их через час-полтора. Второй: 4 стакана кефира и 4 отварные картофелины. Также она выпивает 1,5–2 литра воды. Благодаря такой системе ускоряется метаболизм и происходит детоксикация организма – выводятся шлаки и лишняя жидкость. Человек худеет и чувствует себя намного лучше. Пелагея – большая молодец! Взялась за себя капитально. Впервые она пришла ко мне в 16 лет. Тогда была тем еще пухликом».Несомненно, Пелагея сейчас даже выглядит лучше, чем до рождения Таисии, вот что делает с женщиной материнство.