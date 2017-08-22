Дженнифер Лопес показала крупным планом легендарную попу

Исполнительница не раз признавалась, что иногда использует накладные пряди, но свою "пятую точку" считает результатом активных физических нагрузок. Дженнифер рассказывает, что занятия спортом для нее являются скучными, но тем не менее не позволяет себе расслабиться.И вот снова Лопес доказала, что даже в 48 лет можно выглядеть просто безупречно. В микроблоге певицы появился кадр, на котором крупным планом запечатлена легендарная попа. В таких нарядах Дженнифер выходит на сцену на шоу в Лас-Вегасе.