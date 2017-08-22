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Дженнифер Лопес показала крупным планом легендарную попу

Сегодня, 11:59
Шикарная фигура и роскошные волосы знаменитой певицы Дженнифер Лопес вызывают зависть многих молодых девушек.

Дженнифер Лопес показала крупным планом легендарную попу
Исполнительница не раз признавалась, что иногда использует накладные пряди, но свою "пятую точку" считает результатом активных физических нагрузок. Дженнифер рассказывает, что занятия спортом для нее являются скучными, но тем не менее не позволяет себе расслабиться.

Дженнифер Лопес показала крупным планом легендарную попу


И вот снова Лопес доказала, что даже в 48 лет можно выглядеть просто безупречно. В микроблоге певицы появился кадр, на котором крупным планом запечатлена легендарная попа. В таких нарядах Дженнифер выходит на сцену на шоу в Лас-Вегасе.

Дженнифер Лопес показала крупным планом легендарную попу

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 11 531
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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