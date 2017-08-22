Дженнифер Лопес снялась в откровенных образах для обложки глянца

Стройной форме Дженнифер Лопес легко могут позавидовать и более молодые коллеги по цеху. Сама Джей Ло неоднократно заявляла, что поддерживать прекрасную фигуру ей помогают занятия в спортзале и правильно подобранный рацион питания. Для обложки издания Paper певица облачилась в сверкающий наряд, больше похожий на яркий костюм для горячего бразильского карнавала.Номер журнала посвящен не менее зажигательному городу США - Лас-Вегасу, где у Лопес как раз состоятся несколько выступлений. Настоящая королева сцены не может без короны - образ звезды дополнила переливающаяся тиара.