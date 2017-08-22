Номер журнала посвящен не менее зажигательному городу США - Лас-Вегасу, где у Лопес как раз состоятся несколько выступлений. Настоящая королева сцены не может без короны - образ звезды дополнила переливающаяся тиара.
Дженнифер Лопес снялась в откровенных образах для обложки глянца
Вчера, 19:06
48-летняя певица Дженнифер Лопес не устает поражать поклонников своей безупречной фигурой.
Стройной форме Дженнифер Лопес легко могут позавидовать и более молодые коллеги по цеху. Сама Джей Ло неоднократно заявляла, что поддерживать прекрасную фигуру ей помогают занятия в спортзале и правильно подобранный рацион питания. Для обложки издания Paper певица облачилась в сверкающий наряд, больше похожий на яркий костюм для горячего бразильского карнавала.
Номер журнала посвящен не менее зажигательному городу США - Лас-Вегасу, где у Лопес как раз состоятся несколько выступлений. Настоящая королева сцены не может без короны - образ звезды дополнила переливающаяся тиара.
Номер журнала посвящен не менее зажигательному городу США - Лас-Вегасу, где у Лопес как раз состоятся несколько выступлений. Настоящая королева сцены не может без короны - образ звезды дополнила переливающаяся тиара.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес
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Количество просмотров: 12 506
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, papermag.com
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Автор фото: instagram, vk.com, papermag.com
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Дженнифер Лопес снялась в откровенных образах для обложки глянца 48-летняя певица Дженнифер Лопес не устает поражать поклонников своей безупречной фигурой.
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