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Юрий Николаев старается набрать вес

Вчера, 21:15
Сегодня утром в передаче "Смак" вместе с ведущим Иваном Ургантом готовкой занимался Юрий Николаев.

Юрий Николаев старается набрать вес
В ходе беседы Юрий Александрович признался, что при лечении от онкологического заболевания он много потерял в весе, и теперь пытается набрать необходимые килограммы. Для этого телеведущий питается высококалорийными продуктами.

Юрий Николаев старается набрать вес


«Мы будем делать диетический коктейль, - делится Николаев. – Но как ты, Иван, понимаешь, диета бывает разная. Бывает диета для меня, а бывает – для тебя. Тебе нужна диета, ты сам знаешь какая. А мне – чтобы я чуть-чуть поднабрал».

Юрий Николаев старается набрать вес


Об онкологическом заболевании Юрий Александрович сообщил осенью прошлого года, шокировав многих.

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Ключевые слова: Юрий Николаев, Иван Ургант

Количество просмотров: 24 609
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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