Юрий Николаев старается набрать вес

В ходе беседы Юрий Александрович признался, что при лечении от онкологического заболевания он много потерял в весе, и теперь пытается набрать необходимые килограммы. Для этого телеведущий питается высококалорийными продуктами.«Мы будем делать диетический коктейль, - делится Николаев. – Но как ты, Иван, понимаешь, диета бывает разная. Бывает диета для меня, а бывает – для тебя. Тебе нужна диета, ты сам знаешь какая. А мне – чтобы я чуть-чуть поднабрал».Об онкологическом заболевании Юрий Александрович сообщил осенью прошлого года, шокировав многих.