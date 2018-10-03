Снимки получились очень эффектными и подписчики странички Dior в соцсети Instagram буквально засыпали восхищенными комментариями каждый кадр.
Дженнифер Лоуренс снялась в невероятной мексиканской фотосессии для Dior
Сегодня, 03:39
Популярная актриса Дженнифер Лоуренс сотрудничает с легендарным модным домом с 2012-го года.
После успешного многолетнего сотрудничества, 28-летней актрисе доверили представлять новую круизную коллекцию модного дома - Dior Cruise 2019. Тематикой фотосета стала Мексика, и Лоуренс предстала в потрясающих образах мексиканской наездницы, объединенных традиционными мотивами в дизайне нарядов.
Снимки получились очень эффектными и подписчики странички Dior в соцсети Instagram буквально засыпали восхищенными комментариями каждый кадр.
Снимки получились очень эффектными и подписчики странички Dior в соцсети Instagram буквально засыпали восхищенными комментариями каждый кадр.
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Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс
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Количество просмотров: 3 445
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: justjared.com, fashiongonerogue.com, instagram
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Автор фото: justjared.com, fashiongonerogue.com, instagram
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