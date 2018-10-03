Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дженнифер Лоуренс снялась в невероятной мексиканской фотосессии для Dior

Сегодня, 03:39
Популярная актриса Дженнифер Лоуренс сотрудничает с легендарным модным домом с 2012-го года.

Дженнифер Лоуренс снялась в невероятной мексиканской фотосессии для Dior
После успешного многолетнего сотрудничества, 28-летней актрисе доверили представлять новую круизную коллекцию модного дома - Dior Cruise 2019. Тематикой фотосета стала Мексика, и Лоуренс предстала в потрясающих образах мексиканской наездницы, объединенных традиционными мотивами в дизайне нарядов.

Дженнифер Лоуренс снялась в невероятной мексиканской фотосессии для Dior


Дженнифер Лоуренс снялась в невероятной мексиканской фотосессии для Dior


Дженнифер Лоуренс снялась в невероятной мексиканской фотосессии для Dior


Снимки получились очень эффектными и подписчики странички Dior в соцсети Instagram буквально засыпали восхищенными комментариями каждый кадр.

Дженнифер Лоуренс снялась в невероятной мексиканской фотосессии для Dior


Дженнифер Лоуренс снялась в невероятной мексиканской фотосессии для Dior


Дженнифер Лоуренс снялась в невероятной мексиканской фотосессии для Dior

← Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали фото с отдыха Благотворительный вечер памяти Жаннф Фриске закончился грязными обвине... →

Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс

Количество просмотров: 3 445
Автор: Katarina

Автор фото: justjared.com, fashiongonerogue.com, instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Джулия Нобис изыскано представила новую коллекцию от Dior
Начинающая модель Белла Хадид на показе круизной коллекции Dior
Модель Белла Хадид стала официльным лицом Dior
Дженнифер Лоуренс рекламирует сумки от Dior
Самое популярное за неделю

Благотворительный вечер памяти Жаннф Фриске закончился грязными обвинениями в адрес её подруг Это благотворительное мероприятия, иннициированное родителями Жанны Фриске, проходит уже в третий раз и, надо признать, что особой популярностью никогда не пользовалось.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали фото с отдыха Звездная пара Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе наслаждаются отпуском во Франции.
Кейт Хадсон родила третьего ребенка Актриса Кейт Хадсон вновь стала мамой.
На смену Оксимирону и Гнойному пришли Баба Яга и Джарахов На днях, в башне «Империя» делового центра Москва-Сити прошла VIP-вечеринка «Private Гульбище», главной темой которой стал батл: рэпер Джарахов vs Баба Яга и ее внучки – близняшки Катя и Волга Король.
Ирина Писарева покоряет российский шоу-бизнес 30 сентября в концертном зале "Crocus city hall" прошло грандиозное мероприятие "VI реальная премия Russian Music Box-2018".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.