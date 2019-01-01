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Кара Делевинь и Кендалл Дженнер снялись для календаря CHAOS 2020

Вчера, 12:09
Красотки Кара Делевинь и Кендалл Дженнер (Cara Delevingne and Kendall Jenner) приняли участие в забавной съёмке для CHAOS 2020 Calendar.

Кара Делевинь и Кендалл Дженнер снялись для календаря CHAOS 2020
Кара и Делевинь смогли передать настроение 60-ых годов.

Кара Делевинь и Кендалл Дженнер снялись для календаря CHAOS 2020


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Автор: Mysha

Автор фото: CHAOS 2020 Calendar

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