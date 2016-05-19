Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией

Глядя на свежие снимки просто невозможно поверить в то, что женщине на них 58 лет. Но Мадонна умеет удивлять и даже шокировать своим эпатажем, однако стоит отдать ей должное - мало кому из звезд в таком возрасте удается сохранить прекрасную фигуру и творить на сцене то, что делает суперзвезда.В новом фотосете для февральского номера издания Harper’s Bazaar US певица позирует в нижнем белье. Черно-белые кадры получились более чем провокационными - страсть в каждом образе.