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Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией

Сегодня, 04:23
Помимо горячих фото, певица Мадонна удивила сеть помолодевшим видом.

Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией
Глядя на свежие снимки просто невозможно поверить в то, что женщине на них 58 лет. Но Мадонна умеет удивлять и даже шокировать своим эпатажем, однако стоит отдать ей должное - мало кому из звезд в таком возрасте удается сохранить прекрасную фигуру и творить на сцене то, что делает суперзвезда.

Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией


В новом фотосете для февральского номера издания Harper’s Bazaar US певица позирует в нижнем белье. Черно-белые кадры получились более чем провокационными - страсть в каждом образе.

Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией


Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией


Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией


Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией


Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией


Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией


Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией


Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией

← Ирина Шейк показала сонное селфи

Ключевые слова: Мадонна

Количество просмотров: 32 214
Автор: Katarina

Автор фото: Harper’s Bazaar, gettyimages

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