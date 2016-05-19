В новом фотосете для февральского номера издания Harper’s Bazaar US певица позирует в нижнем белье. Черно-белые кадры получились более чем провокационными - страсть в каждом образе.
Мадонна взорвала сеть дерзкой фотосессией
Сегодня, 04:23
Помимо горячих фото, певица Мадонна удивила сеть помолодевшим видом.
Глядя на свежие снимки просто невозможно поверить в то, что женщине на них 58 лет. Но Мадонна умеет удивлять и даже шокировать своим эпатажем, однако стоит отдать ей должное - мало кому из звезд в таком возрасте удается сохранить прекрасную фигуру и творить на сцене то, что делает суперзвезда.
В новом фотосете для февральского номера издания Harper’s Bazaar US певица позирует в нижнем белье. Черно-белые кадры получились более чем провокационными - страсть в каждом образе.
В новом фотосете для февральского номера издания Harper’s Bazaar US певица позирует в нижнем белье. Черно-белые кадры получились более чем провокационными - страсть в каждом образе.
← Ирина Шейк показала сонное селфи
Ключевые слова: Мадонна
Количество просмотров: 32 214
Количество просмотров: 32 214
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Harper’s Bazaar, gettyimages
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Автор фото: Harper’s Bazaar, gettyimages
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