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Анастасия Михайлюта представила дерзкую фотосессию для журнала GQ Mexico

Сегодня, 01:17
Анастасия Михайлюта, Краса России, международная профессиональная модель, не перестает радовать своих поклонников красивыми снимками и новыми проектами.

Анастасия Михайлюта представила дерзкую фотосессию для журнала GQ Mexico
На этот раз Анастасия появилась в новом фотосете «Малышка на миллион» для мужского журнала GQ Mexico.

Анастасия Михайлюта представила дерзкую фотосессию для журнала GQ Mexico


Съёмки прошли в фитнесс-клубе класса «люкс» - SKY CLUB.

Анастасия Михайлюта представила дерзкую фотосессию для журнала GQ Mexico


Анастасия Михайлюта представила дерзкую фотосессию для журнала GQ Mexico


Анастасия не только тщательно следит за своей внешностью, заботиться о своем здоровье, но и активно занимается спортом, поэтому редакция журнала GQ с радостью утвердила модель в качестве героини своей новой публикации.

Анастасия Михайлюта представила дерзкую фотосессию для журнала GQ Mexico


Анастасия Михайлюта представила дерзкую фотосессию для журнала GQ Mexico


Съемки проходили в московском фитнесс-клубе «SKY CLUB» с самым современным оборудованием последнего поколения, большим тренажерным залом с панорамным видом, крытым бассейном, специальной зоной для единоборств и уникальным комплексом «SKY SPA».

Анастасия Михайлюта представила дерзкую фотосессию для журнала GQ Mexico


«Для меня это первая работа в таком необычном амплуа. Я люблю спорт, люблю бокс и восточные единоборства, спасибо редакции журнала GQ, что поверили в мои силы, доверяя мне такой интересный и красивый концепт. Спасибо всей команде, и отдельное спасибо руководству фитнесс-клуба SKY Club, которые предоставили тренажерный зал для съемок и создали нам необычно уютную атмосферу в клубе» - комментирует Анастасия Михайлюта.

Анастасия Михайлюта представила дерзкую фотосессию для журнала GQ Mexico

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Ключевые слова: Анастасия Михайлюта

Количество просмотров: 1 508
Автор: Mysha

Автор фото: журнал GQ Mexico

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