Ведущая Дом-2 Катя Жужа снялась в неприличной садо-сазо фотосессии

И начала Катя с "горячей" фотосессии в стиле БДСМ. Тут было все, как положено - заголовки в стиле "накажи меня", связанные руки, колготки в сеточку, все в черно-белом цвете. Пока что опубликованы лишь два не сильно понятных снимка. Но, будем ждать продолжения.Кстати, недавно Катя опубликовала селфи из ванной, которое показывало, что фотосессии в нижнем белье ей вполне показаны.