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Ведущая Дом-2 Катя Жужа снялась в неприличной садо-сазо фотосессии

Сегодня, 19:42
Телеведущая и модель Катя Жужа не так давно объявила о расставании с женихом Олегом Винником.

Ведущая Дом-2 Катя Жужа снялась в неприличной садо-сазо фотосессии
И начала Катя с "горячей" фотосессии в стиле БДСМ. Тут было все, как положено - заголовки в стиле "накажи меня", связанные руки, колготки в сеточку, все в черно-белом цвете. Пока что опубликованы лишь два не сильно понятных снимка. Но, будем ждать продолжения.

Ведущая Дом-2 Катя Жужа снялась в неприличной садо-сазо фотосессии


Ведущая Дом-2 Катя Жужа снялась в неприличной садо-сазо фотосессии


Кстати, недавно Катя опубликовала селфи из ванной, которое показывало, что фотосессии в нижнем белье ей вполне показаны.

Ведущая Дом-2 Катя Жужа снялась в неприличной садо-сазо фотосессии


Ведущая Дом-2 Катя Жужа снялась в неприличной садо-сазо фотосессии

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Ключевые слова: Катя Жужа

Количество просмотров: 5 148
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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