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Журнал Maxim "раздел" оперную певицу Светлану Касьян

Сегодня, 14:04
Кто только не позировал для мужского издания Maxim. Журнал "раздевал" певиц, актрис, телеведущих, спортсменок, моделей, но оперная певица Светлана Касьян обнажается в студии издания впервые.

Журнал Maxim "раздел" оперную певицу Светлану Касьян
Светлана стала первооткрывательницей своей профессии на главной странице глянца. Касьян поет на лучших сценах страны, знает французский, итальянский, немецкий, испанский и другие языки. Светлана рассказывает, что в ее "арсенале" уже 10 главных ролей, что очень хорошо для молодой певицы.

Журнал Maxim "раздел" оперную певицу Светлану Касьян


Светлана говорит о том, что решится на фотосессию ей было довольно просто, так как она не считает её такой уж откровенной.

Журнал Maxim "раздел" оперную певицу Светлану Касьян


Касьян шутит, что в опере бывают еще более откровенные наряды. Такие, что бурлеск позавидует.

Журнал Maxim "раздел" оперную певицу Светлану Касьян


Откровеннее, чем этот вид? Да, наверно я тоже давно не была в опере.

Журнал Maxim "раздел" оперную певицу Светлану Касьян


Мне, кстати, опера очень нравится, а Вам?

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Ключевые слова: Светлана Касьян

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Автор: Mysha

Автор фото: журнал Maxim

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