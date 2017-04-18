Журнал Maxim "раздел" оперную певицу Светлану Касьян

Светлана стала первооткрывательницей своей профессии на главной странице глянца. Касьян поет на лучших сценах страны, знает французский, итальянский, немецкий, испанский и другие языки. Светлана рассказывает, что в ее "арсенале" уже 10 главных ролей, что очень хорошо для молодой певицы.Светлана говорит о том, что решится на фотосессию ей было довольно просто, так как она не считает её такой уж откровенной.Касьян шутит, что в опере бывают еще более откровенные наряды. Такие, что бурлеск позавидует.Откровеннее, чем этот вид? Да, наверно я тоже давно не была в опере.Мне, кстати, опера очень нравится, а Вам?