Диана Ди получила травму на фестивале «Новая волна»

Певица Диана Ди (Diana’D) подготовила для выступления в Сочи очень интересный номер, где должна была танцевать на доске для серфинга. Во время исполнения песни танцоры поднимают её вверх и она, как бы, парит в воздухе. К несчастью доска оказалась мокрой и девушка, поскользнувшись на своих больших каблуках, рухнула вниз, повредив спину и заработав растяжение.
- Я даже не успела подумать что произошло, как оказалась на полу. Но я оптимист и после консультации у врача и солидной дозы обезболивающего мы еще с большей уверенностью в своих силах выступили на концерте Новой волны. Спасибо всем кто поддержал меня, - рассказала позже Диана.