Диана Ди получила травму на фестивале «Новая волна»

Ольга Бузова сильно повредила ногу, провалившись в специальное техническое отверстие для аппаратуры, а вот причиной падения Дианы стала вода.Певица Диана Ди (Diana’D) подготовила для выступления в Сочи очень интересный номер, где должна была танцевать на доске для серфинга. Во время исполнения песни танцоры поднимают её вверх и она, как бы, парит в воздухе. К несчастью доска оказалась мокрой и девушка, поскользнувшись на своих больших каблуках, рухнула вниз, повредив спину и заработав растяжение.- Я даже не успела подумать что произошло, как оказалась на полу. Но я оптимист и после консультации у врача и солидной дозы обезболивающего мы еще с большей уверенностью в своих силах выступили на концерте Новой волны. Спасибо всем кто поддержал меня, - рассказала позже Диана.