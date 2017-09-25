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Диана Ди получила травму на фестивале «Новая волна»

Сегодня, 13:01
Как оказалась, Ольга Бузова стала не единственной «жертвой» сцены «Новой волны» в Сочи и там же травму спины и растяжение заработала молодая певица Диана Ди.

Диана Ди получила травму на фестивале «Новая волна»
Ольга Бузова сильно повредила ногу, провалившись в специальное техническое отверстие для аппаратуры, а вот причиной падения Дианы стала вода.

Диана Ди получила травму на фестивале «Новая волна»


Певица Диана Ди (Diana’D) подготовила для выступления в Сочи очень интересный номер, где должна была танцевать на доске для серфинга. Во время исполнения песни танцоры поднимают её вверх и она, как бы, парит в воздухе. К несчастью доска оказалась мокрой и девушка, поскользнувшись на своих больших каблуках, рухнула вниз, повредив спину и заработав растяжение.

- Я даже не успела подумать что произошло, как оказалась на полу. Но я оптимист и после консультации у врача и солидной дозы обезболивающего мы еще с большей уверенностью в своих силах выступили на концерте Новой волны. Спасибо всем кто поддержал меня, - рассказала позже Диана.

Диана Ди получила травму на фестивале «Новая волна»

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Ключевые слова: Диана Ди, Diana D

Количество просмотров: 2 223
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Диана Ди получила травму на фестивале «Новая волна» Как оказалась, Ольга Бузова стала не единственной «жертвой» сцены «Новой волны» в Сочи и там же травму спины и растяжение заработала молодая певица Диана Ди.
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