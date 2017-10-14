Молодая певица Сабина удивила недетским рэпом и недетским видео

Имя Sabi Miss пока мало известно широкой публике, но её клип на песню «Шлепать», где перед глазами проносятся кадры глаз, губ, и всех остальных частей идеального тела Лолитки, не оставил никого равнодушным.

Видео на композицию с провокационным названием «Шлепать» в один момент стало сенсацией, вызвав бурю эмоций, как и положительных, так и отрицательных.Кто-то был в восторге от того как эта привлекательная юная девушка завораживающим голосом читает рэп, задаваясь вопросом, как ей так классно удается панчить. А кто-то посчитал, что клип слишком «взрослый» для такой юной особы.Но, в любом случае, за творчеством этой девушки последить будет интересно.