Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее

Молодой исполнитель стильной поп-музыкиродился 19 мая 1988 года в сердце Душанбе.В средней школе хулиган и бунтарь компенсировал своё плохое поведение перед руководством школы выступая и побеждая на различных вокальных конкурсах. Исполняя песни Элтона Джона и короля поп-музыки Майкла Джексона, он завоевывал дворы, районы, сердца людей разных возрастов и поколений.Благодаря иранским корням Джон имеет тембр голоса с пикантным восточным оттенком. Уже в Москве, будучи королем вечеринок на одной из тусовок, состоялось знакомство с известным композитором и продюсером Денисом Ковальским, автором хитов для таких артистов как Дима Билан, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тимур Родригес, Николай Басков, Алла Пугачева и многих других звезд Российского шоу-бизнеса.Осенью 2016 года выходит дебютный сингл(сл. и муз. Денис Ковальский).В октябре 2016 года Джон Даллер выпускает дебютный клип на песню, который за один месяц набрал более миллиона просмотров.Мы решили познакомиться с этим очаровательным парнем поближе:Джон Даллер: Джон Даллер - молодой талантливый исполнитель популярной музыки. С детства был увлечен музыкой и всю свою энергию расходовал побеждая на всех вокальных и певческих детских конкурсах. Приехав в Москву, познакомился с известным композитором Денисом Ковальским, который заметив мое исполнение предложил записать сингл. Осенью 2016 года вышел мой дебютный сингл «Будь со мной» (сл. и муз. Денис Ковальский) И сразу за ним дебютный клип на песню «Нет измены», который за один месяц набрал более миллиона просмотров.Джон Даллер: Да, всегда мечтал петь в детстве хотел стать либо профессиональным спортсменом либо артистом! Мне нравилось быть артистом с самого раннего детства. Выучив хиты Элтона Джона и Майкла Джексона, я пел перед одноклассниками или когда к нам приходили гости, вызывая восторг у слушателей.Джон Даллер: Работал в караоке вокалистом. И однажды встретился с продюсером Денисом Ковальским, которому очень понравился мой тембр и манера исполнения, ну и и понеслось)Джон Даллер: Кумир единственный и неповторимый- Майкл Джексон.Джон Даллер: Мне нравится современная музыка- дип хаус, поп. Джастин Бибер Келвин Харрис и тд.Джон Даллер: Успех это когда все успел! Когда принес с собой что-то новое в музыку и тебя запомнят на века! Для этого надо верить в себя и ни когда не сдаваться!Джон Даллер: Если б не певцом то хотел бы быть актером. Что-то творить, создавать, придумывать. Мне нравиться движение, что то новое, во мне много нерастраченной энергии.Конечно хотелось бы, это мои кумиры с самого детства, и мы это сделаем.Джон Даллер: Творческие планы очень творческие! Готовим новые синглы, которые будут выгодно отличаться от всего что мы слышим сейчасДжон Даллер: Планируем дуэт с Диджей Леонид Руденко и с певицей Асти.Джон Даллер: В интернете у нас группа в контакте! Официальный сайти страница в ИнстаграмПожелаем Джону успехов и с нетерпением будем ждать музыкальных новинок!