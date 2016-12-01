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Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее

Вчера, 13:19
Сегодня мы расскажем вам о талантливом парне по имени Джон Даллер, который за короткий промежуток времени сумел стать настоящим артистом.

Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее
Молодой исполнитель стильной поп-музыки Джон Даллер родился 19 мая 1988 года в сердце Душанбе.

В средней школе хулиган и бунтарь компенсировал своё плохое поведение перед руководством школы выступая и побеждая на различных вокальных конкурсах. Исполняя песни Элтона Джона и короля поп-музыки Майкла Джексона, он завоевывал дворы, районы, сердца людей разных возрастов и поколений.

Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее


Благодаря иранским корням Джон имеет тембр голоса с пикантным восточным оттенком. Уже в Москве, будучи королем вечеринок на одной из тусовок, состоялось знакомство с известным композитором и продюсером Денисом Ковальским, автором хитов для таких артистов как Дима Билан, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тимур Родригес, Николай Басков, Алла Пугачева и многих других звезд Российского шоу-бизнеса.

Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее


Осенью 2016 года выходит дебютный сингл «Будь со мной» (сл. и муз. Денис Ковальский).

В октябре 2016 года Джон Даллер выпускает дебютный клип на песню «Нет измены», который за один месяц набрал более миллиона просмотров.

Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее


Мы решили познакомиться с этим очаровательным парнем поближе:

Звёзды.ру: Расскажите про себя. Кто такой Джон Даллер?

Джон Даллер: Джон Даллер - молодой талантливый исполнитель популярной музыки. С детства был увлечен музыкой и всю свою энергию расходовал побеждая на всех вокальных и певческих детских конкурсах. Приехав в Москву, познакомился с известным композитором Денисом Ковальским, который заметив мое исполнение предложил записать сингл. Осенью 2016 года вышел мой дебютный сингл «Будь со мной» (сл. и муз. Денис Ковальский) И сразу за ним дебютный клип на песню «Нет измены», который за один месяц набрал более миллиона просмотров.

Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее


Звёзды.ру: Всегда мечтали петь? Кем хотели встать в детстве?

Джон Даллер: Да, всегда мечтал петь в детстве хотел стать либо профессиональным спортсменом либо артистом! Мне нравилось быть артистом с самого раннего детства. Выучив хиты Элтона Джона и Майкла Джексона, я пел перед одноклассниками или когда к нам приходили гости, вызывая восторг у слушателей.

Звёзды.ру: А как началась музыкальная карьера?

Джон Даллер: Работал в караоке вокалистом. И однажды встретился с продюсером Денисом Ковальским, которому очень понравился мой тембр и манера исполнения, ну и и понеслось)

Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее


Звёзды.ру: Есть ли кумиры, люди, на которых вы ровняетесь?

Джон Даллер: Кумир единственный и неповторимый- Майкл Джексон.

Звёзды.ру: Какую музыку слушаете?

Джон Даллер: Мне нравится современная музыка- дип хаус, поп. Джастин Бибер Келвин Харрис и тд.

Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее


Звёзды.ру: Что для вас успех? И что нужно сделать для того, чтобы быть успешным?

Джон Даллер: Успех это когда все успел! Когда принес с собой что-то новое в музыку и тебя запомнят на века! Для этого надо верить в себя и ни когда не сдаваться!

Звёзды.ру: Если не профессия певца, артиста, то кем бы вы стали?

Джон Даллер: Если б не певцом то хотел бы быть актером. Что-то творить, создавать, придумывать. Мне нравиться движение, что то новое, во мне много нерастраченной энергии.

Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее


Звёзды.ру: Мы знаем, что в школьные годы вы исполняли песни Элтона Джона и Майкла Джексона. Не хотелось бы сейчас поэкспериментировать и сделать кавер, но в своей манере исполнения?

Конечно хотелось бы, это мои кумиры с самого детства, и мы это сделаем.

Звёзды.ру: Какие творческие планы? Чем порадуете в ближайшее время?

Джон Даллер: Творческие планы очень творческие! Готовим новые синглы, которые будут выгодно отличаться от всего что мы слышим сейчас

Звёзды.ру: Будут ли совместные дуэты с кем-то?

Джон Даллер: Планируем дуэт с Диджей Леонид Руденко и с певицей Асти.

Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее


Звёзды.ру: Где вас можно найти в интернете?

Джон Даллер: В интернете у нас группа в контакте! Официальный сайт johndaller.ru и страница в Инстаграм instagram.com/john_daller_ashurov.

Пожелаем Джону успехов и с нетерпением будем ждать музыкальных новинок!

Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее

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Ключевые слова: Джон Даллер

Количество просмотров: 2 743
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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