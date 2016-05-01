Телеведущая Елена Николаева рассказала о хобби и о том, какой видит себя в будущем

Мы решили пообщаться с Еленой и рассказать вам, чем живет телеведущая, о чем мечтает и к чему стремится.Елена Николаева: У меня таких – 7 дней в неделю. Пять прогрессирующих проектов. Пять работ. И я последовательно решаю одну задачу за другой. Редакции, встречи, съёмки, интервью, знакомства, самолёты, рейсы которых я научилась рассчитывать почти с ювелирной точностью. Могу только сказать про первые минуты после будильника – я пью стакан воды. Дальше – начинается день, которые включает себя примерно неделю – обычного буднего дня многих моих знакомых.Елена Николаева: Хобби – это то, что нравится? Так? Всё, что мне нравится, я делаю частью работы. Если бы я, например, вязала – я бы монетизировала это увлечение.Елена Николаева: Я – состояла. Клуб занимался, да и, наверное, занимается в глобальном смысле – социальной адаптацией детей. Заключается это в том, что организация курировала детские дома – к каждой была фактически прикреплена группа волонтёров. Мы приезжали к детям и проводили с ними день – с утра до позднего вечера – устраивали мастер-классы – что-то готовили, шили, читали. Всё это даёт общение, коммуникацию. Это важно для ребят.Но мне стало сложно эмоционально. И это сейчас очень честный ответ. Поэтому всё. Что я сейчас делаю в части «благотворительности» – это скорее не «личное» касание другой души.Я бегаю – “fan runs» - ежегодной забег в костюмах дедов морозов собирает тысячи участников – все они дают взносы в фонд помощи хосписам «Вера», я бегаю два раза в год «Патрики бегут» - взносы идут фонду «Галчонок». Также – у меня особое отношение к старикам – стараюсь всегда собирать подарки, которые из организации «Старость в радость» развозят в дома престарелых.Елена Николаева: На телевидении я ощущаю себя стопроцентно на своём месте. Это очень важно для человека – реализовать свой талант. Следовать тому, к чему больше способностей и точек именно того роста, который доставляет удовольствие.На съёмки рекламы и кино я, много лет назад, попала не из желания стать актрисой, а чтобы заработать деньги. Когда я училась в Нефтегазовом университете, нужно было как-то получать «карманные расходы», средства на учёбу. Ну, не будешь в 18 лет деньги у родителей брать. У меня довольно яркая внешность и эмоции все на лице. Я нравилась режиссерам, легко проходила кастинги в кино и рекламу.В какой-то момент поставила перед собой вопрос: а хочу ли я этим заниматься всю жизнь? Это со мной серьёзно? Если да – нужно идти и учиться. Актёрская профессия – большой труд, этому нужно учиться.Но я честно себе ответила: «Нет. Это не моё». Я поняла, что хочу большего, чем может себе позволить актриса. Хочу говорить от себя. Иметь свое мнение. Быть хозяйкой, автором собственных слов.Елена Николаева: Я не обращала на эту сферу целенаправленного внимания сейчас. Но я бы, пожалуй, сыграла с удовольствием. Хотя потребности что-то отыгрывать покрываются каждый день - мини-сценки «на злобу темы дня» мы снимаем каждый эфир. Здорово было бы сняться в костюмном, приключенческом или фантастическом фильме. Окунуться в другую эпоху. Встать в те обстоятельства, которые не предлагает жизнь сегодня.По поводу – роли – есть мнение, что актёры, в итоге, всё равно играют сами себя. Я бы хотела, чтобы героиня не выбивалась из моих личных принципов.Елена Николаева: Успех – достижение. Победы. Галочки в выполненных делах. Он посередине – между «делать то, что нравится» и последовательным набором высоты. Достичь – найти, то, что нравится. И это постоянное желание побеждать. То, для чего вы предназначены – обязательно и довольно быстро приведёт вас к успеху.Елена Николаева: Книги со мной с самого раннего детства. Телевизор у нас дома был примерно до моего 2-4х летнего возраста. Потом он сломался и, на протяжении многих лет стоял в углу, напоминая своей массивной внушительностью – что «Дикий Ангел» и «Комиссар Рекс» можно посмотреть в гостях - если увлечь этими историями подруг и их родителей. Но я состою из миров, которые дали мне книги. Из слов, букв и образов.Мы, живя в большом городе, часто совсем им не «пользуемся»: летом я решила, что раз в неделю буду ходить в театр или на выставку. В итог, из этого родился ещё один рабочий проект – в отделе культуры журнала Эксперт мы делаем интервью с героями вдвоем с редактором – он – мужчина, я женщина – у нас разные вопросы и герои отвечают на них по-разному, обращаясь ко мне и к нему.Елена Николаева: Я себя вижу. Всё та же красивая девушка с горящими глазами. Я вижу себя в этой стране, продолжающей добиваться новых высот, используя все свои способности. Надеюсь, через пять лет к перечислению всего, чем я являюсь – добавится слово «мама», которое мне скажут мои дети. Надеюсь, я встречу такого человека, на которого мне захочется чтобы они были похожи.Елена Николаева: Да, именно так приходят около 40% героев. Журналисту хорошие истории, которые в данном случае являются контентом моего раздела нужны также, как герою – журналист и площадка его журнала. Мне пишут в инстаграм – elenanika, и в фейсбук.Елена Николаева: Всё одновременно. Я набираю разносторонние компетенции, знания со всех сторон не просто для теории, я их всегда использую. Придумываю программы, статьи, у хода моей мысли гораздо больше пространства. Я решила. Что раз в день я должна что-то узнавать и ко мне должна приходить одна свежая идея. И я постоянно «прокачиваю» умения.Елена Николаева: Поговорите с собой: что вы хотите делать каждый день? Какими навыками обладаете? Что у вас получается лучше всего, как вы считаете? И в чём хотели бы быть талантливы? Делайте то, что не можете не делать!Я всем советую: «Выбирайте то направление, по теме которого вы готовы прочитать 500 книг».Как тест на готовность. Просто для себя представьте, что вам предстоит одолеть пять сотен толстых книг об одном и том же. Это примерно 500 килограммов. Жизнь – одна. Я часто спрашиваю себя: «Там ли я, где хочу быть? Этим ли я хочу заниматься? Какая история могла бы быть лучше этой?».Особенно сейчас, в преддверии Нового года хотелось бы пожелать Елене, чтобы все ее самые заветные мечты сбылись! И конечно же сил и здоровья на осуществление всего задуманного.Узнать больше о жизни Елены Николаевой можно на странице Инстаграм: instagram.com/elenanika