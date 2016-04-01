Белые кроссы Полины Стар наступают на пятки Ольге Бузовой

Рассказав своим треком, понятную сегодняшней молодежи, модную историю о «белых кроксах», она сразу же попала в топ-чарт российского Айтюнса.Полине всего 21 год, но она уже заявила о себе как о талантливой и подающей большие надежды исполнительнице в стиле R&B Soul и для этого у неё есть все предпосылки. Она обладает привлекательной внешностью, умна, талантлива и имеет необыкновенно мощный голос.О себе она рассказывает с юмором: «Я сумасшедшая, добрая, искренняя, совершенно не закомплексованная, преданная, не выговариваю букву «эр», с сестрой похожи очень, нас различают по родинке: у меня она на левой щеке, а у сестры нет. С детства мечтала стать Звездой!»