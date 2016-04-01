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Белые кроссы Полины Стар наступают на пятки Ольге Бузовой

Сегодня, 12:34
Накануне Ольга Бузова хвасталась, что побила очередной рекорд по скачиваниям своего нового трека, но молодая певица POLINA STAR буквально ворвалась в Itunes со своей дебютной песней и штурмует самые высокие позиции.

Белые кроссы Полины Стар наступают на пятки Ольге Бузовой
Рассказав своим треком, понятную сегодняшней молодежи, модную историю о «белых кроксах», она сразу же попала в топ-чарт российского Айтюнса.

Белые кроссы Полины Стар наступают на пятки Ольге Бузовой


Полине всего 21 год, но она уже заявила о себе как о талантливой и подающей большие надежды исполнительнице в стиле R&B Soul и для этого у неё есть все предпосылки. Она обладает привлекательной внешностью, умна, талантлива и имеет необыкновенно мощный голос.

О себе она рассказывает с юмором: «Я сумасшедшая, добрая, искренняя, совершенно не закомплексованная, преданная, не выговариваю букву «эр», с сестрой похожи очень, нас различают по родинке: у меня она на левой щеке, а у сестры нет. С детства мечтала стать Звездой!»


← Вторая часть «Стражей Галактики» зара...

Ключевые слова: Полина Стар, POLINA STAR

Количество просмотров: 2 704
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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Белые кроссы Полины Стар наступают на пятки Ольге Бузовой Накануне Ольга Бузова хвасталась, что побила очередной рекорд по скачиваниям своего нового трека, но молодая певица POLINA STAR буквально ворвалась в Itunes со своей дебютной песней и штурмует самые высокие позиции.
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