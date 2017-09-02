Ксения Собчак собрала восторженные комплименты за фото в романтическом образе

Но женщина старается находить в своем плотном графике время для прогулок и размышлений. На днях Ксения опубликовала пост, в котором поделилась с подписчиками тем, каким для нее является хороший день.«Хороший день-это когда он чему -то тебя научил. Сегодня и вчера было много человеческих открытий и историй удивительнейших, в духе раннего Павича и позднего Хармса. Соберусь с мыслями и напишу», — написала Собчак.Ксения предстала на снимке в романтичном образе, собрав массу комплиментов от подписчиков.