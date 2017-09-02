Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ксения Собчак собрала восторженные комплименты за фото в романтическом образе

Сегодня, 13:47
У известной телеведущей Ксении Собчак начинается напряженный сезон на телевидении, так как она стала ведущей телепроекта "Новая Фабрика звезд", который стартует сегодня на канале Муз-ТВ.

Ксения Собчак собрала восторженные комплименты за фото в романтическом образе
Но женщина старается находить в своем плотном графике время для прогулок и размышлений. На днях Ксения опубликовала пост, в котором поделилась с подписчиками тем, каким для нее является хороший день.

«Хороший день-это когда он чему -то тебя научил. Сегодня и вчера было много человеческих открытий и историй удивительнейших, в духе раннего Павича и позднего Хармса. Соберусь с мыслями и напишу», — написала Собчак.

Ксения Собчак собрала восторженные комплименты за фото в романтическом образе


Ксения предстала на снимке в романтичном образе, собрав массу комплиментов от подписчиков.

← Марина Зудина поведала о конфликте с О... Пэрис Джексон обнародовала архивное ф... →

Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 7 748
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ксения Собчак написала обращение сыну
Ксения Собчак вызвала споры поклонников из-за нового фото
Ксения Собчак в стиле бомжа
Похудевшая Ксения Собчак показала осиную талию
Самое популярное за неделю
Комментарии



Ксения Собчак недовольна тем, что ее сына тайно сняли на видео На днях популярная телеведущая Ксения Собчак разместила в своем микроблоге гневную публикацию.
Риз Уизерспун и ее дочка выглядят ровесницами Некоторое время назад в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "В гостях у Элис", в котором главную роль сыграла популярная актриса Риз Уизерспун.
Пэрис Джексон обнародовала архивное фото с отцом 29 августа знаменитому певцу Майклу Джексону могло исполниться 59 лет.
Ксения Собчак собрала восторженные комплименты за фото в романтическом образе У известной телеведущей Ксении Собчак начинается напряженный сезон на телевидении, так как она стала ведущей телепроекта "Новая Фабрика звезд", который стартует сегодня на канале Муз-ТВ.
Марина Зудина поведала о конфликте с Олегом Табаковым Марина Зудина не любит распространяться о личной жизни и об отношениях с супругом Олегом Табаковым.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.