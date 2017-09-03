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Джордж и Амаль Клуни впервые появились на премьере фильма после рождения детей

Вчера, 22:45
На 74-м Венецианском кинофестивале на красной ковровой дорожке появились Джордж и Амаль Клуни.

Джордж и Амаль Клуни впервые появились на премьере фильма после рождения детей
Они посетили премьеру фильма "Субурбекон", где актер выступил в качестве режиссера и сценариста. Этот выход в свет стал первым после того, как Амаль подарила Джорджу очаровательных близнецов.

Джордж и Амаль Клуни впервые появились на премьере фильма после рождения детей


Все восхитились внешним видом молодой мамы. Она выбрала платье нежного сиреневого цвета, которое отлично сидело на ее фигуре. Пара позировала перед фотографами, не скрывая восторженных взглядов, адресованных друг другу.

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Ключевые слова: Джордж и Амаль Клуни

Количество просмотров: 3 848
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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