Джордж и Амаль Клуни впервые появились на премьере фильма после рождения детей

Они посетили премьеру фильма "Субурбекон", где актер выступил в качестве режиссера и сценариста. Этот выход в свет стал первым после того, как Амаль подарила Джорджу очаровательных близнецов.Все восхитились внешним видом молодой мамы. Она выбрала платье нежного сиреневого цвета, которое отлично сидело на ее фигуре. Пара позировала перед фотографами, не скрывая восторженных взглядов, адресованных друг другу.