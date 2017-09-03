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Ани Лорак раскритиковали фанаты за неудачный наряд

Вчера, 23:22
На днях в Сети активно обсуждался новый сценический образ популярной певицы Ани Лорак.

Ани Лорак раскритиковали фанаты за неудачный наряд
Поклонники привыкли к романтичным образам исполнительницы, в которых она представала на различных концертах. Но недавно Ани выбрала для выхода на сцену костюм, усыпанный блестками, причем на певице также были надеты колготки в стразах.

Фанаты ужаснулись выбранным нарядом и оставили массу комментариев с критикой.

Ани Лорак раскритиковали фанаты за неудачный наряд


«Слишком много страз. Колготки лучше бы телесные», «Очень грубый костюм для миниатюрной Ани», «Ужасный наряд, Ани!!!», «Ого!!! вот это наряд! Киркоров позавидовал бы!», «В блестках перебор. Ноги могли и не сверкать,притом, на таких ходулях», «Безвкусица , к сожалению ... попытка подражать Джей Ло ?», «Колготки лишние», «Не идёт такой наряд,выглядите ниже и толстее чем есть», - написали фолловеры.

В последнее время Лорак решила кардинально сменить привычный образ, начала она с прически, сделав челку.

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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 13 429
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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