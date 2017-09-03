Ани Лорак раскритиковали фанаты за неудачный наряд

Поклонники привыкли к романтичным образам исполнительницы, в которых она представала на различных концертах. Но недавно Ани выбрала для выхода на сцену костюм, усыпанный блестками, причем на певице также были надеты колготки в стразах.Фанаты ужаснулись выбранным нарядом и оставили массу комментариев с критикой.«Слишком много страз. Колготки лучше бы телесные», «Очень грубый костюм для миниатюрной Ани», «Ужасный наряд, Ани!!!», «Ого!!! вот это наряд! Киркоров позавидовал бы!», «В блестках перебор. Ноги могли и не сверкать,притом, на таких ходулях», «Безвкусица , к сожалению ... попытка подражать Джей Ло ?», «Колготки лишние», «Не идёт такой наряд,выглядите ниже и толстее чем есть», - написали фолловеры.В последнее время Лорак решила кардинально сменить привычный образ, начала она с прически, сделав челку.