Ани Лорак раскритиковали фанаты за неудачный наряд

Фанаты ужаснулись выбранным нарядом и оставили массу комментариев с критикой.
«Слишком много страз. Колготки лучше бы телесные», «Очень грубый костюм для миниатюрной Ани», «Ужасный наряд, Ани!!!», «Ого!!! вот это наряд! Киркоров позавидовал бы!», «В блестках перебор. Ноги могли и не сверкать,притом, на таких ходулях», «Безвкусица , к сожалению ... попытка подражать Джей Ло ?», «Колготки лишние», «Не идёт такой наряд,выглядите ниже и толстее чем есть», - написали фолловеры.
В последнее время Лорак решила кардинально сменить привычный образ, начала она с прически, сделав челку.